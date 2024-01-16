Bu nasıl insan? Sokaktan topladığı kedileri evinde öldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Bu nasıl insan? Sokaktan topladığı kedileri evinde öldürdü
İzmir’de sokaktan topladığı kedileri evinde öldürüp bahçeye atan K.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de sokaktan aldığı kedileri oturduğu evde öldürdükten sonra apartmanın bahçesine atan K.K., komşularının ihbarı üzerine gözaltına alındı. K.K.’nin daha önce de evli olduğu kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Karşıyaka ilçesinin Latife Hanım Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bahçesinde birçok ölü kedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar sonucunda harekete geçen polis ekipleri, apartmanın çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

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Polis ekipleri, inceleme sırasında kedileri öldüren şahsı tespit etti. Apartmanın ikinci katında oturan K.K.’nin sokaktaki kedileri toplayıp dairesinde öldürdüğü ortaya çıktı.

Olayın anlaşılması üzerine, polis ekipleri K.K.’nin dairesine baskın düzenledi. K.K.’nin kapıyı açmaması üzerine, savcılığın talimatıyla eve çilingir ile girildi. Polise karşı mukavemet gösteren K.K., zorlukla etkisiz hale getirildi cve gözaltına alındı.

Şahıs polis otosuna götürülürken, bir daire sahibi şahsa yumruk attı. K.K., gazetecilerin, 'Kedileri neden öldürdünüz' sorusuna da cevap vermedi.

Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, polis ekipleri tarafından delil torbasına konularak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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