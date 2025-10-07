Bu nasıl tablo?

Tarih: 2003 – Uzan Grubu: İmar Bankası, Adabank, Çukurova ve Kepez elektrik, 14 Çimento fabrikası, Metaş demir çelik fabrikası, Telsim, Star Medya Grubu dahil 8 milyar doların üzerindeki 219 şirket TMSF’ye geçti.

Tarih: 2003 – Çukurova Grubu: Pamukbank, Yapı Kredi, Show TV, Akşam Gazetesi, Show TV, Digiturk, Akşam Gazetesi, Skytürk 360, BMC ve Turkcell hisselerinin 6,5 milyar dolarlık şirketleri TMSF’ye geçti.

Tarih: 2004 – Bayındır Holding: Bayındır bank ve medya varlıkları Show Radyo, Radyovizyon ve gayrimenkullerden oluşan 2 milyar dolar Fon TMSF’ye geçti.

Tarih: 2005 – EGS Grubu: EGS Bank ve EGS Holding ile 1,5 milyar dolar tutarındaki 150 şirket TMSF’ye geçti.

Tarih: 2016 – Koza-İpek Grubu (FETÖ Soruşturması) Bugün Gazetesi, Kanal Türk, Bugün TV, Koza Altın, Koza Madencilik ve enerji şirketlerinin 5 milyar dolarlık varlığı TMSF’ye geçti.

Tarih: 2016 – Boydak Holding: “FETÖ finansörü” nedeniyle Boydak Holding ile İstikbal, Bellona, Mondi, Hes Kablo gibi 34 şirketin 3,5 milyar dolarlık varlığı TMSF’ye geçti.

Tarih: 2017 – Naksan Holding: Sanayi ve plastik üretim tesisleri 33 şirket 1 milyar dolarlık varlığı ile TMSF’ye geçti.

Tarih: 2020 – Kaynak Holding ve bağlı eğitim yayınevlerinin 5 milyar liralık varlığı TMSF’ye geçti.

Tarih: 6 Kasım 2023 -- Dilan ve Engin Polat çiftine ait 1,5 milyar liralık 27 şirket TMSF’ye geçti.

Tarih: 21 Şubat 2025 -- FETÖ kapsamında, “Maydanoz Döner” markasıyla 21 şirketin 1 milyar 732 milyon liralık varlığı ve 339 milyon TL parası TMSF’ye geçti.

Tarih: 14 Mart 2025 -- Erkan Kork’a ait Flash Haber TV, Bank Pozitif ve Payfix ile 23 şirketin 6,9 milyarlık varlığı TMSF’ye geçti.

Tarih: 27 Mart 2025 -- İBB soruşturması kapsamında 12 şirket TMSF’ye geçti.

Tarih: 12 Nisan 2025 -- İmamoğlu İnşaat’ın da bulunduğu 24 şirket T TMSF’ye geçti. 28 şirkete kayyum atandı. 28 Haziran 2025’te İmamoğlu İnşaat A.Ş. ile bazı isimlerin 2,4 milyar liralık varlıklarına malvarlıkları TMSF’ye geçti.

Tarih: 3 Eylül 2025 -- Kripto para borsası ICRYPEX Kripto Varlık AŞ’nin 3,4 milyar liralık varlıklarına malvarlıkları TMSF’ye geçti.

Tarih: 30 Eylül – 1 Ekim 2025 -- Can Holding ve Ciner Grubu’na ait 14 milyar liralık Habertürk ve Bloomberg TV ile 18 şirket TMSF’ye geçti.

Tarih: 4 Ekim 2025 -- Tekfen Holding AŞ’deki Berker Ailesi’nin %25,23’lük payı 8,9 milyar liralık mal varlığı TMSF’ye geçti.

Tarih: 6 Ekim 2025 -- Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında 5. sıradaki yaklaşık 410 milyar lira varlığı olan İstanbul Altın Rafinerisine operasyon yapıldı. 21 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Büyük olasılıkla, TMSF’ye geçer…

Değerli okurlarım,

AKP iktidarının 2002 – 2025 dönemi tablosu budur.

Son yıllarda dev bütçeli şirketlere el konulması çok dikkat çekiyor.

TMSF Türkiye’nin en büyük Holding’i.

AKP’lilere iş bulma kurumu gibi onları kayyum atıyor.

Medya şirketleri TMSF’ye geçinde saraya yandaş olarak yayıncılıkları sürüyor.

SZC TV ve Halk TV’nin patronları Burak Akbay ve Cafer Mahiroğlu “yakalama” kararları nedeniyle yurtdışında yaşıyor ve Türkiye’ye dönemiyorlar.

CHP ağırlıklı olarak olmak üzere muhalefet haberlerine Halk TV, SZC TV ve TELE1 TV yer veriyor.

Bunlar da RTÜK’ün lisans iptali cenderesi altında yayın yapıyorlar.

Türkiye’de medya özgür olmadıkça demokrasi olmaz.

Demokrasi olmazsa faşizm olur.

Faşizm olursa ne şirketlilerin ne medyanın ne de insanların hak ve özgürlükleri güvende olur.