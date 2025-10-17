Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye’nin tarımsal hasıla bakımından Avrupa’da birinci olmasına rağmen gıda enflasyonunda da zirvede yer almasını eleştirdi. Yıldırım, Eylül 2025 verilerine göre Türkiye’nin gıda enflasyonunun %36,06 olduğunu belirterek, “Avrupa’da ortalama %2-3 seviyesindeyken biz nasıl hala birinci oluyoruz?” diye sordu.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım YouTube kanalında şöyle konuştu:

Türkiye açısından baktığımız zaman Tarım Bakanı bugünkü de öncekilerde hep şunu söyler. Türkiye tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da birinci. Gerçekten de Avrupa'da birinciyiz. Bu hasıla nasıl hesaplanıyor onu da söyleyeyim. Çünkü çok soruluyor bana da ya biz gerçekten Avrupa'da birinci miyiz? Burada tarımsal üretime bakılıyor ve üretim miktarına bakılıyor. Yani bir örnek vermem gerekirse diyelim ki Türkiye işte 3 milyon ton elma üretiyor. 3 milyon ton elma işte dünya fiyatı bir fiyat belirleniyor. Bunun çarpımı sonucunda ortaya çıkan rakam. Bunlar hepsi üst üste konulduğunda da o ülkenin hasılası, tarımsal üretimi hasılası ortaya çıkıyor. Yani bir ürünü çok üretmek o konuda hani dünyada işte Avrupa'da birinci dünyada 7. sıradayız ama bunu ne kadar değerlendirdiğiniz bunu sizin tüketicinize nasıl sunduğunuz ondan nasıl bir katma değer elde ettiğiniz dünyaya nasıl takdim ettiğiniz çok önemli. Yoksa bazen çok üretmek de hani başa bela oluyor.

TEŞHİS YANLIŞ OLUNCA TEDAVİ DE OLAMIYOR

Gelelim gıda enflasyonuna, Türkiye'de işte her ay enflasyon verileri açıklandığında en azından benim ilk baktığım gıda enflasyonu ne oldu diye. Şimdi Eylül ayında baktığımızda en son açıklanan Eylül 2025 Türkiye'nin gıda enflasyonu %36,06 bu gıda enflasyonuyla da Türkiye Avrupa'da birinci, hani tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz diye övünüyordu bakanlarımız, gıda enflasyonundan nasıl oluyor da biz yine birinci oluyoruz? Dünyada da ilk beş ülke arasındayız. Avrupa'da ortalama %2-3'ler seviyesinde. Yani neredeyse Avrupa'daki bütün ülkelerin enflasyonunu toplasak Türkiye'nin toplam enflasyonuyla neredeyse aynı olacak. Dolayısıyla burada Türkiye'nin gerçekten sahip olduğu tarımsal potansiyeli doğru değerlendirmediği, uyguladığı tarım politikasının, uyguladığı gıda politikasının doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Sadece gıda enflasyonuna bakarak bile burada bir sıkıntı olduğunu görmek mümkün. Şimdi son ay yani Eylül ayında açıklanan verilere baktığımızda fiyatta en çok artan ürünlere bakıyoruz. Yumurta, taze balık, taze sebze, tavuk eti, sıvı yağ, tereyağı, kuru meyve, çay. Türkiye yaş sebzede dünyada 4. sırada kuru meyvelerde kendimize yeterlilik %300'ün üzerinde, fındıkta %500'ün üzerinde niye bu ürünlerde fiyatlar bu kadar çok artıyor? Niye gıda enflasyonunu biz yaşıyoruz? Bu her dönem gıda fiyatlarındaki bu artışa bir bahane bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “zirai donun etkisiyle gıda fiyatları arttı” dedi. O da enflasyonu arttırdı diye bir açıklama yaptı. Benzer bir açıklamayı Merkez Bankası Başkanı da yaptı. Yani gıda enflasyonunu en azından Eylül ayı için kuraklığa ve zirai dona bağladılar. Oysa biraz önce söyledim, mesela fiyatı en çok artan ürünlere bakıyoruz. Yumurta, taze balık, taze sebze, tavuk eti, sıvı yağ, tereyağı, kuru meyve ve çay. Burada sadece taze sebzeyi bir kenara koyarsak hiçbirinin zirai donla ilgisi yok. Zirai don yumurtayı dondurmuyor ki veya taze balıkları denizde dondurmuyor ki tavuk eti, sıvı yağ, tereyağı bunların hiçbirinin zirai donla bir ilgisi yok. Dolayısıyla teşhis yanlış olunca tedavi de olamıyor, bulunamıyor, yapılamıyor. Yani bu yönetim bu işi yapamıyor. İklimin elbette bir etkisi var. İklim nedeniyle tarımsal üretimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Biz de paylaşıyoruz bunu. Yani bu yıl evet zirai don, kuraklık, dolu birçok olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ürün zarar gördü. Bunları biz de yazıyoruz, paylaşıyoruz. Tarım Bakanlığı açıkladı 65 ilde, meyve olarak sadece 36 meyve çeşidinin zirai dondan zarar gördüğünü açıkladı. Tarım Bakanlığı'nın açıkladığıyla Hazine Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı birbirini tutmuyor. İki bakanlık arasında bile bir iletişimsizlik, bir bilgi eksikliği var, bu bile giderilmiş değil. Ama burada tabii ki dediğim gibi sadece iklime bağ bağlamak doğru değil. Burada üretimde sıkıntılar var. Mesela yüksek girdi maliyetleri Türkiye girdiler bakımından, tarımsal girdiler bakımından dışa bağımlı ithal ediyor. Dolayısıyla bunların fiyatını kontrol etmekte zorlanıyor. İşte verimlilikle ilgili zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Üretici ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diye sıkıntı yaşarken tüketicinin alım gücü düşük olduğu için tüketici de ben alamıyorum diye şikayet ediyor. Bunu defalarca söyledik, anlattık. Önemli faktörlerden birisi bu tarım yeterince desteklenmiyor. Bunu görüyoruz.

AVRUPA'DAKİLER NASIL YAPIYOR?

Avrupa'dakiler nasıl bunu yapıyor? Avrupa'da bir sistem var. Tarladan sofraya kadar bu sistem işliyor. Kurallar var ve o kurallar işliyor. Üretici üretim maliyetleri açısından, aldığı destekler bakımından destekleniyor, tüketici korunuyor. Yani bunun gibi birçok dediğim gibi parametreye baktığımızda sistem oturmuş ve o sistem yürüyor. Peki neler yapılmalı? Burada hep defalarca anlattım, söylüyoruz. Her şeyden önce bir tarım politikası yani planlı bir üretim diyoruz ama bu işte ben şu ürünleri belirledim. Bunlar bana göre stratejik. Bunları ekene şu desteği veririm, ekmeyene destek vermem gibi böyle zorlayıcı kanunlarla veya yaptırımlarla olmaz. Burada öncelikle gerçekten Türkiye'nin üretim potansiyelini işte biraz önce söyledim 200’den fazla ürün üretiliyor. Bunları suya, iklime ve çiftçinin durumuna göre, çiftçinin üretebileceği yapıya göre bütünüyle bir tarım politikasının uygulanması ve burada da bu tarım politikasını tepeden Ankara'dan hazırlayıp bunu buna herkes uyacak demek yerine bunu ülkenin koşullarına uygun olarak üreticinin, ihracatçının, çalışan tarım işçisi in onların da katkısını alarak, onların da taleplerini dikkate alarak bir tarım politikasının oluşturulması.

KANUN ÇIKARILDI AMA UYULMADI

Destekleme politikası olarak 2006 yılında bir tarım kanunu çıkarıldı. Tarımsal destekler gayri safi milli asılanın en az %1'i olmalı diye kanunda madde var. 2006'dan bu yana hiç uygulanmadı. Yani kanun çıkarıyorsunuz uymuyorsunuz. Dış ticaret politikası işte sabah bir uyanıyorsunuz resmi gazetede şu ürünün ihracatı yasaklandı, şu üründe gümrük vergisi sıfırlandı, ithalat yapılacak gibi tarım politikası, dış ticaret politikası, destekleme politikası, sosyal güvence. Bugün Türkiye'de 2.3 milyon çiftçi var. Sosyal güvencesi olan 500.000in in altında ve güvencesi olmadığı için tarımı, kırsalı terk eden, üretimi bırakan çiftçiler. Dolayısıyla çok yönlü olarak bakmak ve ülke kaynaklarını doğru kullanarak, doğru yöneterek biz ancak bu şekilde bu sorunu çözebiliriz. Bu tek başına sadece tarım politikasıyla veya sadece dış ticaret politikasıyla, yasaklarla olacak bir konu değil. Dolayısıyla biz eğer gıda enflasyonundan kurtulmak istiyorsak, biz eğer gıda fiyatlarını tüketicinin de alabileceği, üreticinin de para kazanabileceği bir yapıya getirmek istiyorsak yapılacak iş belli. Ülkenin kaynaklarını, ülkenin yararına en doğru şekilde kullanmak ve doğru yönetmek. Burada politikayı, her şeyi bir yana bırakıp gerçekten üreticiyi, çiftçiyi, tüketiciyi, herkesi bu işin ortağı yapmak, bu işin bir parçası yapmak bana göre sorunların çözümü için ilk adım olarak en önemli adım olacak. Diğer taraftan işte iklim, kuraklık, su sorunu, bunlara uzun vadeli bakarak buna göre bir politika oluşturmak da gerçekten gelecek açısından son derece önemli.