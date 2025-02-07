Bu ödeme tarihini kaçıran yandı! Kritik uyarı geldi

1 Mart tarihi itibariyle başlayan gelir vergisi beyan dönemi, 2 Nisan tarihinde sona eriyor. Beyan tarihleri arasında beyan edilen gelirler üzerine tahakkuk edecek gelir vergisinin ilk taksiti, beyan dönemi son günü 2 Nisan tarihine kadar ikinci taksiti ise, 31 Temmuz tarihine kadar ödenecektir. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Saymanı Yusuf Cihad Demet, "1 Mart , 2 Nisan tarihleri arasında, 2024 takvim yılında elde edilen kazanç ve iratların beyan dönemi başlıyor. Gerçek kişi mükellefler, 2024 takvim yılında elde etmiş oldukları ticari, zirai ve mesleki kazançlarını, ücretlerini, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları ve diğer kazanç iratlarını beyanname sistemi üzerinden vergi dairelerine yansıtmaları gerekiyor. Bu noktada önem arz eden husus, elde edilen gelirlerin belli bir tutarı aşması halinde vergi dairesine beyan edilme zorunluluğudur. Bahsettiğimiz 1 Mart - 2 Nisan gelir vergisi beyan döneminde mükellefler 2 Nisan tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecekler. Beyanname üzerine tarh edilen vergileri ise, birinci taksitini 2 Nisan tarihine, ikinci taksitini ise, 31 Temmuz tarihine kadar ödeyebilirler" dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARI SIRALADI

Demet, dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin, "Elde ettiği kazancı, ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı olan mükellefler kazanç temin etmeseler dahi, zarar dahi beyan etseler 2024 takvim yılına ilişkin olarak 2025 beyan döneminde yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekte yükümlüler. Tabi bu noktada genel olarak merak edilen hususlar konut kira gelirleri ve iş yeri kira gelirleri oluyor. Geçen yılda buna ilişkin ciddi denetimler yapılmıştı. Yine her dönem olduğu gibi merak konusu bunlar. Şundan bahsedelim. 2024 takvim yılında elde etmiş oldukları konut kira geliri tutarı 33 bin TL'yi aşan mükellefler bunu her halükârda yıllık beyanname ile beyan etmekte mükellefler. Mükellefler, 2024 takvim yılında elde etmiş oldukları konut kira gelirleri üzerine faydalanacakları istisna tutarı ise, 33 bin TL olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu tutarın üzerinde konut kira geliri olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekler ve beyanname üzerinde de buna ilişkin istisna tutarından faydalanacaklar. Tabi bir de gayrimenkulün konut olarak değil de iş yeri olarak kiraya verilmesi hususu söz konusu. Özellikle iş yeri kira geliri elde eden mükellefler hangi tutarı aşmaları halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekler dersek; burada da karşımıza gelir vergisi kanununun 103'üncü maddesinde yer alan tarifedeki ikinci dilim tutarına bakmamız icap ediyor. Bu tutarda 2024 takvim yılında 230 bin TL. Yani bir gerçek kişinin gayrimenkulünü iş yeri olarak kiraya vermesi sebebiyle elde ettiği iş yeri kira geliri toplamı 230 bin TL'yi aşıyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlüdür. Tabi bu noktada mükellefin tevkifata tabi tutulmuş başkaca menkul ve gayrimenkul sermaye iradı varsa da bu tutarın hesaplanmasında bunları da dikkate alması gerekecektir" ifadelerini kullandı.

'USULSÜZLÜK VE ÖZEL USUL CEZALARIYLA MUHATAP OLMAMALARI AÇISINDAN BU NOKTA ÖNEMLİ'

Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyan dönemlerine riayet etmeleri gerektiğini vurgulayan Demet, şunları söyledi:

"2024 takvim yılında elde edilen kazanç ve iratlar 1 Mart-2 Nisan 2025 tarihleri arasında beyan edilmesi gerekiyor. Mükellefler elde ettikleri gelirleri belli tutarı aşması halinde beyanname vermemeleri karşılarına usulsüzlük ve özel usul cezası olarak çıkacaktır. Bu noktada da mükelleflerin elde ettiği kazanç ve iratlarını doğru bir şekilde vergi dairelerine yansıtması ve bunu da yıllık gelir vergisi beyannamesiyle bildirmesi gerekmektedir. Her dönem olduğu gibi mükellefler bu dönemde de hangi kazançlarını, hangi gelirlerini beyan edecekler bu konuda bazı tereddütler yaşamakta. Özellikle bahsetmek gerekirse konut kira gelirleri, iş yeri kira gelirleri, kar payları ve ücret gelirlerinin beyanında kendi hesaplamalarını yapmaları, bunu doğru ve hesaplı bir şekilde yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan etmeleri önem arz etmekte. Sonrasına ilişkin herhangi bir vergi incelemesine ya da takdire sevk gibi hususlara muhatap olmamak açısından ve usulsüzlük ve özel usul cezaları ile muhatap olmamaları açısından bu noktaya önem arz etmektedir."