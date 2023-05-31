Bu ot İltihap bombacısı

Güzel görünümü nedeniyle bahçeli evlerde de yetiştirilen bir bitki olan Ciğer otu pek fazla bilinmez. İşte Ciğer Otu bitkisinin faydaları…

Bu ot İltihap bombacısı

Ciğer otunun zehirli türleri var. O nedenle bilinçli tüketmek gerekiyor. İşte yararları

Ciğer otu tüm iltihapları kurutmakta ideal bir bitki

Ciğer otu adıyla da birçok kişinin ilgisini çekmekte ve bu ismin nereden geldiği merak ediliyor. Elbette direkt ilişkisi olan bir bitki ismi değil. Ciğer otu adı dolaylı bir benzetmeden doğmuş. Bitkinin yaprakları ciğere benzediğinden bu isim verilmiş…

Bitkinin çiçekleri, sapları ve yaprakları şifalı olup farklı rahatsızlıkların tedavisi için kullanılabilir. Nisan ayı ciğer otu çiçeklerinin kurutulması için en uygun zaman. A ve C vitamini zengini olan ciğer otunun bünyesinde müsilaj, tanen, reçine ve şeker de yer alıyor.

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