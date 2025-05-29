BU OTOMOBİLLERE BAKMADAN ARAÇ ALMAYIN : En Ucuz Sıfır Elektrikli Otomobiller Listesi Açıklandı!

Kaynak: Haber Merkezi
BU OTOMOBİLLERE BAKMADAN ARAÇ ALMAYIN : En Ucuz Sıfır Elektrikli Otomobiller Listesi Açıklandı!

Nisan ayı otomobil satışlarının zirveye ulaştığı dönemlerden biri olurken, artan sıfır araç fiyatları tüketicileri daha hesaplı ve avantajlı seçeneklere yöneltti. Özellikle elektrikli araçlara olan ilginin her geçen gün arttığı Türkiye'de, pek çok kişi bütçelerine en uygun modeli bulabilmek adına hummalı bir arayış içinde. İşte o arayışa ışık tutacak, en uygun fiyatlı sıfır elektrikli otomobillerin listesi!

Türkiye pazarında giderek çeşitlenen elektrikli araç modelleri, hem çevreci olmaları hem de uzun vadede yakıt tasarrufu sağlamalarıyla öne çıkıyor. Ancak, başlangıç maliyetleri hala birçok kişi için önemli bir kriter. İşte bu noktada, bütçe dostu elektrikli otomobil arayanlar için cazip olabilecek modeller ve menzil bilgileri:

En Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobiller Listesi:

  • HYUNDAI Inster

    • Fiyat: 1 milyon 319 bin TL
    • Menzil: 360 kilometre

  • OPEL Frontera E

    • Fiyat: 1 milyon 345 bin TL
    • Menzil: 305 kilometre

  • BYD Dolphin

    • Fiyat: 1 milyon 365 bin TL
    • Menzil: 427 kilometre

  • OPEL Corsa E

    • Fiyat: 1 milyon 370 bin TL
    • Menzil: 354 kilometre

  • FORD Puma Gen-e

    • Fiyat: 1 milyon 593 bin 100 TL
    • Menzil: 353 kilometre

  • KIA EV3

    • Fiyat: 1 milyon 645 bin TL
    • Menzil: 435 kilometre

  • CITROEN e-C4

    • Fiyat: 1 milyon 660 bin TL
    • Menzil: 406 kilometre

  • CITROEN e-C4X

    • Fiyat: 1 milyon 680 bin TL
    • Menzil: 417 kilometre

  • BYD Atto 3

    • Fiyat: 1 milyon 710 bin TL
    • Menzil: 420 kilometre

  • FORD Explorer

    • Fiyat: 1 milyon 720 bin TL
    • Menzil: 375 kilometre

  • HYUNDAI Kona EV

    • Fiyat: 1 milyon 721 bin 300 TL
    • Menzil: 377 kilometre

  • KIA Niro EV

    • Fiyat: 1 milyon 724 bin TL
    • Menzil: 460 kilometre

  • OPEL Astra E

    • Fiyat: 1 milyon 770 bin TL
    • Menzil: 418 kilometre

  • JEEP Avenger EV

    • Fiyat: 1 milyon 799 bin TL
    • Menzil: 400 kilometre

  • PEUGEOT E-2008

    • Fiyat: 1 milyon 843 bin 500 TL
    • Menzil: 406 kilometre

  • SKODA Elroq

    • Fiyat: 1 milyon 849 bin 900 TL
    • Menzil: 422 kilometre

  • BYD Seal

    • Fiyat: 1 milyon 850 bin TL
    • Menzil: 500 kilometre

  • TESLA Model Y SR

    • Fiyat: 1 milyon 866 bin 203 TL
    • Menzil: 520 kilometre

  • KGM Torres EVX

    • Fiyat: 1 milyon 880 bin TL
    • Menzil: 463 kilometre

  • HYUNDAI Ioniq5

    • Fiyat: 1 milyon 881 bin 600 TL
    • Menzil: 440 kilometre

  • PEUGEOT E-308

    • Fiyat: 1 milyon 893 bin 500 TL
    • Menzil: 410 kilometre

  • PEUGEOT E-3008

    • Fiyat: 1 milyon 910 bin TL
    • Menzil: 500 kilometre

  • HYUNDAI Ioniq6

    • Fiyat: 1 milyon 918 bin 500 TL
    • Menzil: 428 kilometre

  • FORD Capri

    • Fiyat: 1 milyon 920 bin TL
    • Menzil: 372 kilometre

  • BYD Seal U

    • Fiyat: 1 milyon 925 bin TL
    • Menzil: 427 kilometre

  • MINI Countryman

    • Fiyat: 1 milyon 927 bin TL
    • Menzil: 462 kilometre

Bu liste, Nisan ayı itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunulan ve fiyat/performans açısından değerlendirilebilecek elektrikli sıfır otomobilleri içermektedir.

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