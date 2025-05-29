BU OTOMOBİLLERE BAKMADAN ARAÇ ALMAYIN : En Ucuz Sıfır Elektrikli Otomobiller Listesi Açıklandı!

Türkiye pazarında giderek çeşitlenen elektrikli araç modelleri, hem çevreci olmaları hem de uzun vadede yakıt tasarrufu sağlamalarıyla öne çıkıyor. Ancak, başlangıç maliyetleri hala birçok kişi için önemli bir kriter. İşte bu noktada, bütçe dostu elektrikli otomobil arayanlar için cazip olabilecek modeller ve menzil bilgileri:

En Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobiller Listesi:

HYUNDAI Inster Fiyat: 1 milyon 319 bin TL Menzil: 360 kilometre

OPEL Frontera E Fiyat: 1 milyon 345 bin TL Menzil: 305 kilometre

BYD Dolphin Fiyat: 1 milyon 365 bin TL Menzil: 427 kilometre

OPEL Corsa E Fiyat: 1 milyon 370 bin TL Menzil: 354 kilometre

FORD Puma Gen-e Fiyat: 1 milyon 593 bin 100 TL Menzil: 353 kilometre

KIA EV3 Fiyat: 1 milyon 645 bin TL Menzil: 435 kilometre

CITROEN e-C4 Fiyat: 1 milyon 660 bin TL Menzil: 406 kilometre

CITROEN e-C4X Fiyat: 1 milyon 680 bin TL Menzil: 417 kilometre

BYD Atto 3 Fiyat: 1 milyon 710 bin TL Menzil: 420 kilometre

FORD Explorer Fiyat: 1 milyon 720 bin TL Menzil: 375 kilometre

HYUNDAI Kona EV Fiyat: 1 milyon 721 bin 300 TL Menzil: 377 kilometre

KIA Niro EV Fiyat: 1 milyon 724 bin TL Menzil: 460 kilometre

OPEL Astra E Fiyat: 1 milyon 770 bin TL Menzil: 418 kilometre

JEEP Avenger EV Fiyat: 1 milyon 799 bin TL Menzil: 400 kilometre

PEUGEOT E-2008 Fiyat: 1 milyon 843 bin 500 TL Menzil: 406 kilometre

SKODA Elroq Fiyat: 1 milyon 849 bin 900 TL Menzil: 422 kilometre

BYD Seal Fiyat: 1 milyon 850 bin TL Menzil: 500 kilometre

TESLA Model Y SR Fiyat: 1 milyon 866 bin 203 TL Menzil: 520 kilometre

KGM Torres EVX Fiyat: 1 milyon 880 bin TL Menzil: 463 kilometre

HYUNDAI Ioniq5 Fiyat: 1 milyon 881 bin 600 TL Menzil: 440 kilometre

PEUGEOT E-308 Fiyat: 1 milyon 893 bin 500 TL Menzil: 410 kilometre

PEUGEOT E-3008 Fiyat: 1 milyon 910 bin TL Menzil: 500 kilometre

HYUNDAI Ioniq6 Fiyat: 1 milyon 918 bin 500 TL Menzil: 428 kilometre

FORD Capri Fiyat: 1 milyon 920 bin TL Menzil: 372 kilometre

BYD Seal U Fiyat: 1 milyon 925 bin TL Menzil: 427 kilometre

MINI Countryman Fiyat: 1 milyon 927 bin TL Menzil: 462 kilometre



Bu liste, Nisan ayı itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunulan ve fiyat/performans açısından değerlendirilebilecek elektrikli sıfır otomobilleri içermektedir.