BU OTOMOBİLLERE BAKMADAN ARAÇ ALMAYIN : En Ucuz Sıfır Elektrikli Otomobiller Listesi Açıklandı!

Türkiye pazarında giderek çeşitlenen elektrikli araç modelleri, hem çevreci olmaları hem de uzun vadede yakıt tasarrufu sağlamalarıyla öne çıkıyor. Ancak, başlangıç maliyetleri hala birçok kişi için önemli bir kriter. İşte bu noktada, bütçe dostu elektrikli otomobil arayanlar için cazip olabilecek modeller ve menzil bilgileri:
En Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobiller Listesi:
HYUNDAI Inster
- Fiyat: 1 milyon 319 bin TL
- Menzil: 360 kilometre
OPEL Frontera E
- Fiyat: 1 milyon 345 bin TL
- Menzil: 305 kilometre
BYD Dolphin
- Fiyat: 1 milyon 365 bin TL
- Menzil: 427 kilometre
OPEL Corsa E
- Fiyat: 1 milyon 370 bin TL
- Menzil: 354 kilometre
FORD Puma Gen-e
- Fiyat: 1 milyon 593 bin 100 TL
- Menzil: 353 kilometre
KIA EV3
- Fiyat: 1 milyon 645 bin TL
- Menzil: 435 kilometre
CITROEN e-C4
- Fiyat: 1 milyon 660 bin TL
- Menzil: 406 kilometre
CITROEN e-C4X
- Fiyat: 1 milyon 680 bin TL
- Menzil: 417 kilometre
BYD Atto 3
- Fiyat: 1 milyon 710 bin TL
- Menzil: 420 kilometre
FORD Explorer
- Fiyat: 1 milyon 720 bin TL
- Menzil: 375 kilometre
HYUNDAI Kona EV
- Fiyat: 1 milyon 721 bin 300 TL
- Menzil: 377 kilometre
KIA Niro EV
- Fiyat: 1 milyon 724 bin TL
- Menzil: 460 kilometre
OPEL Astra E
- Fiyat: 1 milyon 770 bin TL
- Menzil: 418 kilometre
JEEP Avenger EV
- Fiyat: 1 milyon 799 bin TL
- Menzil: 400 kilometre
PEUGEOT E-2008
- Fiyat: 1 milyon 843 bin 500 TL
- Menzil: 406 kilometre
SKODA Elroq
- Fiyat: 1 milyon 849 bin 900 TL
- Menzil: 422 kilometre
BYD Seal
- Fiyat: 1 milyon 850 bin TL
- Menzil: 500 kilometre
TESLA Model Y SR
- Fiyat: 1 milyon 866 bin 203 TL
- Menzil: 520 kilometre
KGM Torres EVX
- Fiyat: 1 milyon 880 bin TL
- Menzil: 463 kilometre
HYUNDAI Ioniq5
- Fiyat: 1 milyon 881 bin 600 TL
- Menzil: 440 kilometre
PEUGEOT E-308
- Fiyat: 1 milyon 893 bin 500 TL
- Menzil: 410 kilometre
PEUGEOT E-3008
- Fiyat: 1 milyon 910 bin TL
- Menzil: 500 kilometre
HYUNDAI Ioniq6
- Fiyat: 1 milyon 918 bin 500 TL
- Menzil: 428 kilometre
FORD Capri
- Fiyat: 1 milyon 920 bin TL
- Menzil: 372 kilometre
BYD Seal U
- Fiyat: 1 milyon 925 bin TL
- Menzil: 427 kilometre
MINI Countryman
- Fiyat: 1 milyon 927 bin TL
- Menzil: 462 kilometre
Bu liste, Nisan ayı itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunulan ve fiyat/performans açısından değerlendirilebilecek elektrikli sıfır otomobilleri içermektedir.