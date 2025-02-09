Bu otomobillere sahip olanlar dikkat! Yangın riski var: 4 büyük araç üreticisi otomobilleri geri çağıyor

Otomobil dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. Samsung SDI tarafından üretilen bataryalarda ciddi bir güvenlik riski tespit edildi. Bu hata nedeniyle dört büyük otomobil üreticisi araçlarını geri çağırıyor.

Samsung’un batarya sorunu, Ford, Jeep, Volkswagen (VW) ve Audi’yi etkiledi. Şirketler, yüksek voltajlı bataryalarda yangın riski olduğunu açıkladı. Araç sahiplerinin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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YANGIN RİSKİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yetkililer, bataryalardaki üretim hatasının ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirtiyor. Ford, araçlarında bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Arıza tespit edilirse gösterge panelinde “Güvenli Bir Şekilde Şimdi Durun” uyarısı çıkacak.

Ancak Audi ve Jeep sahipleri için böyle bir ön uyarı sistemi bulunmuyor. Bu nedenle bu araç sahiplerinin geri çağırmaya uyması şart.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPILDI

Samsung, hatalı bataryalar için bir onarım yöntemi geliştirmeye çalışıyor. Bu süreç tamamlanana kadar etkilenen modeller için yazılım güncellemesi yayınlandı. Güncelleme sayesinde batarya yönetim sistemi arıza tespit ederse sürücülere uyarı verecek.

EN ÇOK ETKİLENEN MODELLER HANGİLERİ?

Jeep: 2020-2024 model Wrangler 4xe

2021-2024 model Lincoln Corsair

Grand Cherokee 4xe plug-in hibritler

Ford: 2020-2024 model Escape

Audi: 2022 A7

2022-2023 Q5