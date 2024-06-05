Bu özçekimin bedeli 180000 lira

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu özçekimin bedeli 180000 lira

AKP’li Nevşehir Belediyesi’nin 31 Mart yerel seçimlerinden önce iktidara yakın isimlere etkinlik için verdiği ücretler dikkat çekti.

ÜMİT KARADAĞ / YENİÇAĞ

Nevşehir Belediyesi İYİ Parti’nin 31 Mart’ta tek kazandığı şehirdi. Çiçeği burnunda Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve gelir gelmez AKP dönemini masaya yatırdı.

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Belediyenin kasasından çıkan paralarla yapılan icraatlar tek tek incelenirken, etkinlikler için harcanan paralar dikkat çekti.

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KADINLAR GÜNÜ KONUŞMASI 180 BİN LİRA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde konuşmacı olarak davet edilen Psikolog Tuba Kılıç, 180 bin lira aldı.

Kılıç, yaklaşık 50 kadının dinleyici olarak geldiği söyleşide 1 saat konuşmuştu.

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RAMAZAN SOHBETİ 192 BİN LİRA

İlahiyatçı – Yazar Vehbi Vakkasoğlu ise Ramazan Sohbeti vermek için Nevşehir’e gelmişti. Vakkasoğlu da 1 saatlik sohbet için belediyeden 192 bin lira ücret aldı.

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“NEVŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 500 MİLYON LİRA YAKIN BORCU VAR”

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 5 Nisan 2024 tarihinde Nevşehir'de iftar sonrasında konuşmuş, “Rasim Arı sizin tarafınızdan seçildi, sonra birilerinin istediklerini yerine getirmediği için, sizin vergilerinizle Nevşehir belediyesinde oluşan bütçenin hak dışı kullanılmaması için, aşırı dikkat etti, bu işten nemalananların sinirini bozdu ve görevden alındı. Şimdi Nevşehir Belediyesi'nin 500 milyon liraya yakın borcu var” ifadelerini kullanmıştı.

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