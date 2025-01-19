Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Murat Gezici canlı yayında açıkladı

Murat Gezici, yapılan kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların şu anki tercihinin yüzde 36,5 ile AKP'den yana olduğunu söyledi.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ve Suriye politikaları ışığında erken seçim iddialarına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Gezici yapılan son kamuoyu yoklamasına göre "Bu pazar seçim olsa Cumhur ittifakı seçimi kazanıyor" diyerek partilerin oy oranları paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMİ KAZANIYOR

Murat Gezici, son yapılan kamuoyu yoklamasına dayanarak, "Bu pazar seçim olsa Cumhur İttifakı seçimi kazanıyor" dedi. Gezici, oranları şu şekilde paylaştı:

"AK Parti 36,5; CHP 29,5; MHP 11,5 ve DEM’in ise 9’larda kaldığını görebiliyoruz. BBP gibi HÜDAPAR gibi partiler de eklediğimizde oran 50'nin üzerinde."

Gezici, iktidarın seçim yapma isteğini de dile getirerek, "Ben iktidarın yerinde olsam yarın bir seçim yaparım. Aslında iktidar şu anda seçim yapmak istemiyor. AK Parti istediği dönemde seçim yapmak istiyor, daha büyük bir oy oranı için orta ve uzun vadede bir planı var bence Sayın Erdoğan'ın" ifadelerini kullandı.

İLK ERKEN SEÇİM 2027'DE OLABİLİR

Gezici, erken seçimin en erken 2027'de olabileceğini düşündüğünü belirtti. "Suriye ile ilgili çok büyük bir kamuoyu desteği var Erdoğan’a. Bir kurtarıcı gibi görüyor. Muhalefet ise Suriye ile ilgili çok temkinli davrandı. Sırf Erdoğan karşıtlığıyla ilgili Suriye konusunda geri adım atıldı, bunlar yanlıştı" diyen Gezici, Suriye politikalarının halk tarafından desteklendiğini söyledi.

ÖCALAN’IN SİLAH BIRAKMA SÖZÜ BEKLENİYOR

Gezici, Abdullah Öcalan’ın "silah bırakma" açıklamasına da değindi. "Kamuoyunun yüzde 87,5’i Öcalan’ın silah bırakmasını bekliyor" diyen Gezici, "Bu Öcalan'ın şartsız koşulsuz silah bırakması. Başta belki de bu anlaşılamadı ama giderek kamuoyunda desteğin giderek arttığını görüyoruz. Kamuoyunun yüzde 87 buçuğu Öcalan'ın çıkıp silah bırakın sözünü beklediğini görüyoruz. Kürt seçmenin neredeyse yüzde 80'lik bir kesimi de Öcalan'ın böyle bir açıklama yapmasını istiyor. PKK zaten bitmiş. Temel sorun PKK ile birlikte uzantısı olan PYD'nin bölgede bir güç oluşturma ihtimali. Türkiye bu hedefi yerinde bitirmek istiyor." diye konuştu.