Bu peynir markalarını ağzınıza bile sürmeyin. 3 harfli market zincirinde satılıyor. Yiyen yanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, peynir markalarında yapılan taklit ve tağşişe yönelik yayımladığı yeni listede, sağlığı tehdit eden ürünlere dikkat çekti. Özellikle, 'Natamisin' adlı katkı maddesinin kullanıldığı peynirler gündemde.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı gıdalarla ilgili yeni listeyi yayımlayarak, vatandaşları tehlikeli ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı. Bakanlık, pek çok peynir markasında "Natamisin" adlı katkı maddesinin tespit edildiğini duyurdu. Bu maddede yer alan ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı belirtiliyor.

Bakanlığın açıkladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehdit Eden Gıdalar" listelerinde, özellikle ünlü market zincirlerinde satılan peynirler dikkat çekiyor. 3 harfli büyük marketlerin raflarında satılan bazı peynir çeşitleri, bu listeye dahil oldu.

Özellikle "Ahir" marka tam yağlı dereotlu eritme peyniri ve "Tarabya" markalı tam yağlı taze kaşar peyniri, içinde bulunan "Natamisin" nedeniyle sağlığı tehdit eden ürünler arasında yer alıyor.

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, antifungal (mantarlara karşı) özelliklere sahip bir madde olup, genellikle küf ve maya gibi mikroorganizmaların büyümesini engellemek amacıyla kullanılır. Ancak bu madde, insanlar için zararlı olabilir. Streptomyces natalensis bakterisinden elde edilen bu madde, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılsa da gıda ürünlerinde bulunması sağlığı olumsuz etkileyebilir. Gıda etiketlerinde E235 koduyla yer alır.

Bakanlık, özellikle halk sağlığını tehdit eden gıdaların takibinin sürdürüleceğini ve denetimlerin sıklaştırılacağını vurguladı. Vatandaşlar, şüpheli ürünleri ALO 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirerek, yetkililerin harekete geçmesini sağlayabilir. Bakanlık, hijyenik olmayan koşullarda üretilen ve yasadışı katkı maddeleri içeren gıda ürünlerine karşı sert yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Sağlık açısından risk taşıyan bu peynirleri tüketmek, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi sorunlara yol açabilir. Bakanlık, bu tür ürünleri satın alacak vatandaşları, gıda etiketlerini kontrol etmeye ve şüpheli durumları ALO 174 hattına bildirmeye davet ediyor.