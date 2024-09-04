Bu saat 19 aydır 4.17'yi gösteriyor

Kaynak: İHA
Bu saat 19 aydır 4.17'yi gösteriyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremi sırasında 4.17'de duran saat, depremden bu yana aynı saat ve dakikayı gösteriyor.

Pazarcık ilçesindeki saat kulesi 6 Şubat depreminde 4.17'de durdu. Zamanın durduğu bu an görevliler tarafından hiç değiştirilmedi. Saat kulesi bu nedenle depremin de simgesi oldu. Saat kulesindeki 4 farklı yöne bakan saatler 19 aydır 4.17'yi gösteriyor.

Depremzede Mehmet Yılmaz, Deprem bir facia idi ve deprem günü saatler 4.17'yi gösterdiğinde bu saatimiz de o saatte durmuştu. Onun için üzüntülüyüz bir hatıra olarak kalıyor depremi unutmuyoruz ve gelecek nesiller için ibret olarak duruyor” dedi.

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