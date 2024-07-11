Bu saatler arasında bahçe sulamayın. Vatandaşları uyardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu saatler arasında bahçe sulamayın. Vatandaşları uyardı

Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak, vatandaşları 18.00 ile 24.00 saatleri arasında sulama yapmamalarını konusunda uyardı.

Bu saatler arasında bahçe sulamayın.

Beyköy Belediye Başkanı Ocak, su kesintiden kaynaklı depolardaki su miktarının asgari seviyelere düştüğünü belirterek vatandaşların 18.00 ile 24.00 saatleri arasında sulama yapmamalarını istedi.

Düzce'nin Böyköy Beldesinde Uğur Suyu deresi ıslah çalışmaları kapsamında Uğur köyü Köprüsü'nde bulunan 160'lık ve 225'lik ana içme suyu hatlarımızda deplase çalışmaları tamamlandı.

SU MİKTARI ASGARİ SEVİYELERE DÜŞÜYOR

Kesintilerden kaynaklı su depolarımızda su miktarının asgari seviyelere düştüğünü bildiren Başkan Fatih Ocak, özellikle bahçe sulamalarında çok fazla harcama yapıldığı tespit ettiklerini söyledi.
Başkan Ocak, “İçme suyu sorunlarıyla karşılaşmamak için; vatandaşlarımızın 18.00 ile 24.00 saatleri arasında bahçe sulaması yapmamaları önemle rica olunur” ifadelerini kullandı.

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