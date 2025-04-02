Bu saatlerde ağzınıza sürmeyin! 5 besin zehre dönüşüyor

Tükettiğiniz besinlerin sadece içeriği değil, ne zaman yendiği de sağlığınız üzerinde büyük bir rol oynadı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, günün belirli saatlerinde tüketilen bazı gıdaların metabolizmayı yavaşlatabileceğini, uyku kalitesini düşürebileceğini ve hatta kilo alımına yol açabileceğini gösterdi.

İşte yanlış zamanda yendiğinde tehlike saçan 5 besin ve bu konuda uzmanların çarpıcı açıklamaları...

1. Kahve: Akşam Üstü Kaosu

Kahve, güne enerjik başlamak için vazgeçilmez bir içecek olsa da, akşam saatlerinde tüketildiğinde ciddi sorunlara davetiye çıkarabilir.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. Steven Lockley, “Kafein, beyindeki adenozin reseptörlerini bloke ederek uykuya dalma süresini uzatır. Akşam 6’dan sonra içilen kahve, uyku döngüsünü 40 dakika kadar geciktirebilir” dedi.

Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, kafeinin biyolojik saati bozarak melatonin üretimini baskıladığını kanıtladı.

Uzmanlar, kahveyi öğleden sonra 2’den önce tüketmeyi önerdi.

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2. Çikolata: Gece Yarısı Tuzağı

Gece atıştırmalığı olarak çikolata tercih edenler dikkat! İçeriğindeki teobromin ve kafein, kalp atışını hızlandırıp uykuyu kaçırabilir.

İngiltere’deki Surrey Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Debra Skene, “Çikolata, sanılanın aksine masum bir tatlı değil. Gece tüketildiğinde hem uyku kalitesini düşürüyor hem de sindirimi zorlaştırıyor” uyarısında bulundu.

Journal of Clinical Sleep Medicine’da yayımlanan bir çalışma, yatmadan önceki 3 saat içinde çikolata yiyenlerin REM uykusunda azalma yaşadığını ortaya koydu.

3. Kırmızı Et: Öğle Molasının Ağırlığı

Protein deposu kırmızı et, öğle saatlerinde tüketildiğinde enerji vermek yerine yorgunluk oluşturdu.

ABD’li diyetisyen Dr. Michael Greger, “Kırmızı etin sindirimi uzun sürüyor ve öğle saatlerinde metabolizmayı yavaşlatıyor. Bu da gün ortasında uyuşukluk hissine neden oluyor” dedi.

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American Journal of Clinical Nutrition’da yer alan bir araştırma, öğle yemeğinde ağır protein kaynaklarının kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açtığını ve verimliliği düşürdüğünü gösterdi.

Uzmanlar, kırmızı eti akşam yemeğine bırakmayı tavsiye etti.

4. Muz: Sabahın Şeker Bombası

Muz, potasyum ve lif açısından zengin bir meyve olsa da sabah aç karnına tüketildiğinde beklenmedik etkiler oluşturdu.

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Japonya’daki Tokyo Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Yoshiko Nakagawa, “Muzun yüksek şeker içeriği, sabahları kan şekerinde hızlı bir yükseliş ve ardından ani bir düşüşe neden olabilir. Bu da günün erken saatlerinde halsizlik oluşturur” açıklamasını yaptı.

2020’de Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, muzun öğleden sonra ara öğün olarak yenmesinin daha faydalı olduğunu doğruladı.

5. Peynir: Gece Kabuslarının Tetikçisi

Yatmadan önce peynir yemeyi sevenler için kötü haber geldi. Peynirin içerdiği tirozin, beyinde dopamin üretimini artırarak uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

Avustralyalı nörolog Dr. David Cunnington, “Peynir gibi fermente gıdalar, gece tüketildiğinde sindirim sistemini harekete geçirir ve uyku bölünmelerine yol açar” dedi.

Frontiers in Psychology’de yayımlanan bir araştırma, yatmadan önce peynir yiyenlerin daha sık kabus gördüğünü ve uyku kalitesinin düştüğünü ortaya koydu.

UZMANLARDAN ALTIN TAVSİYE: ZAMANLAMA HER ŞEYDİR

Beslenme ve uyku uzmanları, gıdaların biyolojik saatle uyumlu tüketilmesinin önemine dikkat çekti.

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İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Russell Foster, “Vücudumuzun sirkadiyen ritmi, hangi besini ne zaman yediğimize göre tepki verir. Yanlış zamanlama, uzun vadede obezite ve diyabet riskini artırabilir” dedi.

Uzmanlar, kahve ve çikolatayı günün erken saatlerinde, kırmızı eti akşam, muzu ise öğleden sonra tercih etmeyi önerdi.

BİLİM NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, besinlerin zamanlamasının sağlık üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koydu.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan bir çalışma, gece geç saatlerde yemek yemenin metabolik sendrom riskini %30 artırdığını gösterdi.

Uzmanlar, bu bulguların günlük alışkanlıkları yeniden gözden geçirme zamanının geldiğini işaret ettiğini vurguladı.