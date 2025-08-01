Bu saatlerde uyumak ölüm saçıyor!

Bilim dünyasından gelen yeni bulgular, uyku düzeninin karaciğer sirozu ve kangren riski üzerindeki etkisini ortaya koyarak sağlık uzmanlarını harekete geçirdi.

Gece 00:30’dan sonra uyuyan bireylerde karaciğer sirozu riskinin 2,5 kat, düzensiz uyku-uyanıklık döngüsüne sahip olanlarda ise kangren riskinin iki kat arttığı belirlendi.

Uzmanlar, modern yaşamın getirdiği uyku bozukluklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

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UYKU VE KARACİĞER SİROZU ARASINDAKİ BAĞLANTI

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Dr. Russell Foster liderliğinde yürütülen bir araştırma, düzensiz uyku alışkanlıklarının karaciğer sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi.

Neuroscience News’te yayımlanan çalışmaya göre, gece 00:30’dan sonra uyuyan kişilerde karaciğer sirozu riski 2,57 kat artıyor.

Dr. Foster, “Sirkadiyen ritmin bozulması, karaciğerin toksinleri temizleme ve yenilenme süreçlerini aksatıyor. Bu da uzun vadede siroz gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor” dedi.

Karaciğer sirozu, karaciğer dokusunun yara dokusuyla yer değiştirmesiyle oluşan kronik bir hastalık.

Alkol tüketimi, hepatit virüsleri ve obezite gibi bilinen nedenlerin yanı sıra, düzensiz uyku düzeninin de bu hastalığın tetikleyici faktörleri arasında yer aldığı artık netlik kazandı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten gastroenterolog Dr. Michael Charlton, “Uyku, karaciğerin kendini onarma sürecinde kritik bir rol oynar. Gece geç saatlerde uyumak, bu onarım sürecini kesintiye uğratıyor ve karaciğer hücrelerinde hasar birikimine yol açıyor” açıklamasında bulundu.

DÜZENSİZ UYKU VE KANGREN RİSKİ

Düzensiz uyku-uyanıklık döngüsünün bir diğer ciddi sonucu ise kangren riskindeki artış.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Matthew Walker’ın da aralarında bulunduğu bir araştırma ekibi, düzensiz uyku düzeninin damar sağlığını olumsuz etkilediğini ve kangren riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu.

Journal of Sleep Research’te yayımlanan çalışmada, uyku bozukluklarının damarlarda kan akışını bozarak periferik arter hastalığı gibi dolaşım sorunlarını tetiklediği belirtildi. Bu durum, dokulara yeterli oksijen ulaşmaması sonucu kangrene yol açabiliyor.

Dr. Walker, “Uyku, damar sağlığı için bir düzenleyici gibidir. Düzensiz uyku, kan damarlarının iç yüzeyinde inflamasyona neden oluyor ve bu da dolaşım sistemini tehdit ediyor” dedi.

Özellikle vardiyalı çalışanlar ve gece geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerin bu riskle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: UYKU DÜZENİ NASIL KORUNUR?

Uzmanlar, uyku düzenini koruyarak bu risklerin azaltılabileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) uyku sağlığı rehberine göre, yetişkinlerin her gece 7-9 saat kesintisiz uyku alması gerekiyor. Ayrıca, uyku öncesi ekran ışığından kaçınmak, düzenli yatış ve kalkış saatleri oluşturmak ve kafein gibi uyarıcı maddeleri akşam saatlerinde tüketmemek önem taşıyor.

Uzmanlar, karaciğer sağlığını korumak için beslenme ve uyku düzeninin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Karaciğer sirozu riskini azaltmak için alkol tüketimini sınırlamak kadar, uyku düzenine de dikkat etmek gerekiyor. Gece 23:00-03:00 saatleri arasında karaciğerin yenilenme süreci en aktif dönemdedir. Bu saatlerde uyanık kalmak, organın işlevlerini olumsuz etkiliyor” dedi.

MODERN YAŞAMIN GÖRÜNMEZ TEHLİKESİ

Modern yaşamın getirdiği yoğun iş temposu, gece vardiyaları ve teknoloji bağımlılığı, uyku düzenini bozan başlıca faktörler arasında.

Uzmanlar, bu alışkanlıkların uzun vadede sadece karaciğer ve damar sağlığını değil, bağışıklık sistemi, hormon dengesi ve genel yaşam kalitesini de tehdit ettiğini belirtti.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Foster, “Toplum olarak uyku sağlığına daha fazla önem vermeliyiz. Uykusuzluk, sadece yorgunluk hissi değil, aynı zamanda ciddi kronik hastalıkların kapısını aralıyor” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

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UYKUYA YATIRIM, SAĞLIĞA YATIRIM

Bilimsel araştırmalar, uyku düzeninin karaciğer sirozu ve kangren gibi ciddi sağlık sorunlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bireylerin uyku alışkanlıklarını gözden geçirerek düzenli bir uyku rutini oluşturmalarını önerdi.

Gece 00:30’dan önce yatmak ve her gün aynı saatte uyuyup uyanmak, sağlıklı bir yaşam için atılabilecek en basit ama etkili adımlardan biri olarak öne çıktı.

Sağlığınızı korumak için bu gece uykunuza bir şans verin; çünkü saatler sadece zamanı değil, hayatınızı da şekillendirdi.