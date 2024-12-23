Bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı (23 Aralık 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olacak. Aydın, İzmir'in iç kesimleri ve Manisa'nın güney kesimlerinde ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta çevresi, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Isparta'nın doğusu ve Konya'nın güneybatısı gibi yüksek kesimlerde yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi (Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI



Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden buzlanma, don ve çığ uyarısı

RÜZGAR



Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR:

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Buzlanma ve don uyarısı:

Ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Çığ uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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