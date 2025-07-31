Bu saatte sakın uyumayın! Araştırmalar gerçeği gözler önüne serdi

Pekin Üniversitesi’nin yaptığı çalışma kapsamında uyku düzeninin bozulması halinde ciddi hastalıkların ortaya çıkabileceği gözlemlendi. Çalışmaya 88.000 aşkın kişi katılım sağladı. Katılımcılar bileklerine takılan aktigrafi cihazlarıyla tam yedi yıl boyunca takip edildi.

UYKU DÜZENSİZLİĞİ KANGREN RİSKİNİ 2 KATINA ÇIKARTIYOR

Araştırmanın sonunda ortaya çıkan sonuçlar ilginç… Düzensiz yatma saati ve uyku ritim bozukluklarının 172 hastalığın yaklaşık olarak %23’ü ile bağlantılı olduğu belirlendi.

Araştırmaya ilişkin en ilginç bulğu ise uyku düzensizliğin ölüm riskini %53 oranında arttırıyor olması. Bununla birlikte araştırmaya göre; gece 00:30’dan sonra uyuyabilen kişilerin karaciğer, siroz riski de 2,5 kat daha fazla.Bulgular bununla sınırlı değil düzensiz uyku uyanıklık döngüsü kangren riskini de iki katına çıkarıyor. Öte yandan parkinson vakalarının %37’si tip iki diyabet vakalarının ise %36’sı uyku problemleri ile ilişkilendiriliyor.

Çalışmada, iç biyolojik saatin (sirkadiyen ritim) uyumlu çalışmasının bağışıklık, hormon dengesi ve metabolizma üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtildi.

