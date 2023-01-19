Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.