19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

Bu sabah gökyüzüne bakanlar şok oldu...

Galeri Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:00
Takip Et
1/10
Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

Bursa semalarında sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü.

2/10
Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.

3/10
Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

4/10
Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek. İŞTE FOTOĞRAFLAR...

5/10
Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

6/10
Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

(AA)

7/10

8/10
Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

9/10
Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

10/10
Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
1
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
2
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
3
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
4
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
5
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
6
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Salernitana yönetiminden flaş teknik direktör kararı. Geri getirdiler
7
﻿Salernitana yönetiminden flaş teknik direktör kararı. Geri getirdiler
﻿Salernitana yönetiminden flaş teknik direktör kararı. Geri getirdiler
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılıyor
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılıyor
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılıyor
﻿Uyuşturucu tacirlerine operasyon
﻿Uyuşturucu tacirlerine operasyon
﻿Uyuşturucu tacirlerine operasyon
﻿İspanya kıyılarında 2 bin 390 göçmen öldü
﻿İspanya kıyılarında 2 bin 390 göçmen öldü
﻿İspanya kıyılarında 2 bin 390 göçmen öldü
﻿Çanakkale'de deprem
﻿Çanakkale'de deprem
﻿Çanakkale'de deprem
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿ Apple liderliği kaptırdı. 2023’ün en değerli markaları belli oldu
﻿ Apple liderliği kaptırdı. 2023’ün en değerli markaları belli oldu
﻿ Apple liderliği kaptırdı. 2023’ün en değerli markaları belli oldu
﻿Hiç bu kadar yakından görmemiştiniz!
﻿Hiç bu kadar yakından görmemiştiniz!
﻿Hiç bu kadar yakından görmemiştiniz!
﻿Ömer dizisindeki çocuk emzirme sahnesine tepki yağdı
﻿Ömer dizisindeki çocuk emzirme sahnesine tepki yağdı
﻿Ömer dizisindeki çocuk emzirme sahnesine tepki yağdı
﻿Dünyanın en yaşlı insanı öldü. İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay
﻿Dünyanın en yaşlı insanı öldü. İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay
﻿Dünyanın en yaşlı insanı öldü. İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay
﻿İzmir'in sevimli misafirleri: Yeşil papağanlar
﻿İzmir'in sevimli misafirleri: Yeşil papağanlar
﻿İzmir'in sevimli misafirleri: Yeşil papağanlar
﻿Dere yine simsiyah akıyor. Geçen ay da bir fabrikanın faaliyetleri men edilmişti
﻿Dere yine simsiyah akıyor. Geçen ay da bir fabrikanın faaliyetleri men edilmişti
﻿Dere yine simsiyah akıyor. Geçen ay da bir fabrikanın faaliyetleri men edilmişti
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı
﻿Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı
﻿Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı
﻿Dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
﻿Dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
﻿Dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
﻿Zeynep Bastık’ın balkon pozu olay oldu
﻿Zeynep Bastık’ın balkon pozu olay oldu
﻿Zeynep Bastık’ın balkon pozu olay oldu
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü
﻿Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü
﻿Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.