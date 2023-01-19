Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı

Bursa semalarında sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü.
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Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.
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Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.
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Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek. İŞTE FOTOĞRAFLAR...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.