Bu saç modelinin kelleştirdiği ortaya çıktı. Kadınlar dikkat

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu saç modelinin kelleştirdiği ortaya çıktı. Kadınlar dikkat

Saç uzmanları, kadınları bazı saç modellerinin potansiyel tehlikeleri konusunda uyarıyor. Özellikle yaz aylarında sıcak havalarda tercih edilen atkuyruğu ve sıkı topuz gibi modellerin, kadınlarda kalıcı saç dökülmesine yol açabileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, özellikle sıcak yaz günlerinde kadınların tercih ettiği atkuyruğu ve sıkı topuz gibi saç modellerinin saç sağlığına zarar verebileceğini vurguladı. Bu tarz sıkı toplamaların uzun süre kullanılmasının, kalıcı saç dökülmelerine hatta kelliğe yol açabileceğini belirten uzmanlar, özellikle saçların ön kısımlarında incelme ve saç dökülmesi gibi şikayetlerin sıkça görüldüğünü ifade etti.

SAÇ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Saç sağlığının korunması için dermatologlar, saç yıkama sıklığından, bakımına kadar çeşitli önerilerde bulunuyorlar. Saç derisinin tipine göre belirlenen uygun saç yıkama sıklığının önemine değinen uzmanlar, günlük yıkamaların saçların doğal yağ dengesini bozabileceğini ve saç uçlarının korunması için saç kremlerinin kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Ayrıca, kimyasal içerikli ürünlerin kullanımının saç sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyorlar.

ÇOK SIKI SAÇ TOPLAMAK SAÇ ÇİZGİSİNİ GERİYE DOĞRU ÇEKER

Saç şekillendirme konusunda da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, çok sıkı saç toplamalarının saç çizgisini geriye doğru çekebileceğini ve bu durumun saç köklerine zarar verebileceğini ifade ediyorlar. Bu nedenle, saçları sıkmadan daha gevşek topuzlar yapmanın daha sağlıklı olduğunu öneriyorlar.

EVDE UYGULANAN YANLIŞ ÜRÜN KULLANIMLARI RİSKİ ARTIRIYOR

Uzmanlar, saç sağlığının korunması için doğru bilgilerin uzman hekimlerden alınması gerektiğini vurgularken, sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğinin ve evde uygulanan yanlış ürün kullanımlarının risklerine de dikkat çekiyorlar.

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