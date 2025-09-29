Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Balıkesirspor, evinde Kütahyaspor'u konuk etti. Maçın son saniyelerine 2-1 önde giren ev sahibi tabiri caizse hakem kurbanı oldu.

İlk yarıda attığı iki golle son anlara 2-0 önde giren Bal-Kes, 88'inci dakikada rakibin golüyle 3 puanı riske attı.

Maçın uzatma anlarında Balıkesirspor kalecisi Furkan'ın topu elinde fazla tuttuğunu düşünen hakem Sinan Özcan, yeni IFAB kuralı kapsamında korner kararı verdi.

IFAB kuralına göre artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabiliyor. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapan hakem, rakip takıma bir köşe vuruşu veriyor.

Karşılaşmayı yöneten Trabzon bölgesi hakemi Sinan Özcan, beş saniyelik geri sayım kararını yanlış yorumladı. Kalecinin topu tuttuğu andan itibaren geri sayıma geçen hakem 3 saniyelik payı hesaba katmadı.

Söz konusu durum videoyla da kanıtlandı. Buna göre Balıkesir kalecisi topu 94.10'da tuttu. 94.15'te degajını yaptı.

Kalecimiz 94.10da topu tutuyor 94.15de topu elinden çıkarıyor.

Balıkesirspor doğranıyor.

Bu kadar gri bir pozisyonda hakem korner veriyor ve maç berabere bitiyor.

Ne olacak Balıkesirspor sahipsiz mi? pic.twitter.com/aPxf1gKHeT — Balıkesirsporlu (@hayalet10kolik) September 28, 2025

Kornerden gelen topta golü bulan Kütahyaspor sahadan 2-2 beraberlikle ayrılırken sonuç Balıkesirspor'u karıştırdı.

Ligde 4 maç sonunda 2 puanla alt sıralarda kalan Balıkesirspor'da yönetim açıklama yapıp görevi bırakarak olağanüstü kongre kararı aldı. Yönetim şu açıklamayı yaptı:

"Gelinen noktada, ortak sevdamız Balıkesirspor’un geleceği için ve daha ileriye taşınması amacıyla yeni bir heyecanın ve taze bir gücün devreye girmesi gerektiği kanaatine varmış bulunmaktayız. Bu nedenle yönetim kurulumuz görevine devam edemeyecek olup olağanüstü genel kurul kararı almıştır."