Bu şartları taşıyanlara ucuz kiralık ev verilecek! Detaylar ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Bu şartları taşıyanlara ucuz kiralık ev verilecek! Detaylar ortaya çıktı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda sosyal konut projeleri konuşuldu. Yeni evli, çocuk sahibi çiftler ile engellilere ve memurlara sosyal konut projelerinden kiralık konut kontenjanı ayrılacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının en önemli gündem maddesi kira artışları ve konut ihtiyacı oldu.

SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ PLANLANIYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 2026 yılından itibaren sosyal konut seferberliği başlatılması planlanıyor. Evlilik ve nüfus artışını desteklemek için "ucuz kiralık konut" projelerinin de hayata geçmesi öngörülüyor.

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Toplantıda şu tespit ve öneriler konuşuldu:

KİRALARDAKİ DÜŞÜŞ AZ: Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin yaptığı etki analizlerinde, "Kiralardaki düşüş hızı enflasyondaki düşüş hızının altında seyrediyor. Bunun nedeni ise yüzde 25'lik kira artışı sınırlaması. Kiralar geçmişte sınırlandırıldığı için şu anda emlak sektörünün o açığı kapatmak istemesi nedeniyle kiralarda istenilen seviyede bir düşüş görülemiyor. Bunun da enflasyona etkisi var" tespitleri yapıldı.

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2026'DA BAŞLAYACAK: Büyük deprem felaketi nedeniyle konut yapımı bu bölgede yoğunlaştı. Depremler nedeniyle bütçede oluşan yük 2026'da büyük ölçüde ortadan kalkacak. Önümüzdeki yıldan itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerden başlamak üzere sosyal konut seferberliği başlatılacak.

UCUZ KİRALIK KONUT: Yapılacak sosyal konutların belli bir bölümü kura yöntemi ile yeni evli çiftler, engelliler, devlet memurlarına piyasanın altında rakamla kiraya verilecek.

Örneğin 500 konutluk bir sosyal konut projesinde 150 konut kiralık olarak belirlenecek. Bu yöntemle hem evlilik hem de çiftlerin çocuk yapması teşvik edilmiş olacak.

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