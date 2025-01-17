'Bu savaş ilanıdır görüyoruz ve kabul ediyoruz'. Özgür Özel’den iktidara hodri meydan

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'Bu savaş ilanıdır görüyoruz ve kabul ediyoruz'. Özgür Özel’den iktidara hodri meydan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK’nın ardından açıklamalarda bulundu. Özel Erdoğan'ın "turpların büyükleri heybede" söylemine "Bu bir savaş ilanıdır. Bunu gördük ve kabul ettik” sözleriyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'In tutuklanması sonrasında toplanan CHP MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel, Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin "bu yapılan düpedüz savaş ilanıdır" diyerek tepki gösterdi.

"BU BİR SAVAŞ İLANIDIR BUNU GÖRDÜK VE KABUL ETTİK"

Özel’in açıklamaları şöyle:

"Bu bir savaş ilanıdır. Bunu gördük ve kabul ettik. Şimdi cezaevine Rıza Akpolat'ı ziyaret etmeye gidiyorum.

Bir protesto sürecinden bahsetmiyorum iktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bugün “turpun büyüğü heybede” dedi. Bunu ben mi açmalıyım. Bunu Türkçesi başta yargı emirlerimin altında demek. Bundan daha büyük şeyler var diyor biz bilmiyoruz ama o biliyor. Bu devlet onun şahsi istihbarat örgütü gibi işliyor.

Toplanması gereken tüm kurumlar toplanacak ve bir süreç yönetimi ile ilgili ortak ve cesur kararlar alınacak. Günü geldiğinde herkes o kararlardan haberdar olacak. Bir miting eylem sürecinden bahsetmiyorum. İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bunları daha fazla koltuklarında oturtmak bu ülkeye kötülüktür."

Erdoğan, Konya'da yaptığı konuşmada Beşiktaş Belediyesi'ne ilişkin yapılan operasyon değerlendirmesinde "herkes yargı kararlarına uyacak turpların büyükleri heybede bunların telaşı bundan" ifadelerini kullanmıştı.

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