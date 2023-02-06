﻿Bu seçim, kazanan için de kaybeden için de dönüm noktası

Eve geldim. Bina kapısına sıkıştırılmış bir zarf gördüm. Baktım, benim en küçüğün adı yazılı. Gönderen yazılı değil. Şu zamanda göndereni belirsiz bir zarf bırakılıyor. İnsan şüpheye düşüyor. Çocuk üniversitede son sınıfta. Okulda faal olduğu için bir sebepten göndermişlerdir, dedim. Meğer Ak Parti'nin propaganda zarfıymış.

Ak Parti, ilk oy kullanacak gençlerin listesini sıralamış, hepsine birer zarf yolluyor. "İlk Oyum" zarfı. Çocuk zarfı açtı. "Baba bu Ak Parti'nin propaganda kartı." dedi.

Kartın alt sağında "Önce kazı, sonra arkadaki QR kodu okut" diyor. Meğer R. T. Erdoğan'ın propaganda videosu dinletiliyormuş.

"Devlet" bu ülkede yaşayan herkesin devleti; bir partinin değil. İktidar da ülkeyi yönetiyor, kendi partililerini değil.

Diğer partiler de gençlere birer zarf göndermek istese, adresleri temin edebilir mi? Muhtarlıklara, nüfus müdürlüklerine gitseler, adresleri verin, deseler alabilirler mi?

Adres temini son derece tehlikeli. İti var, uğursuzu var. Bu kadar şuursuz propaganda yapılabilir mi?! (Sonra öğrendim. Ak Parti'nin böyle zarf göndermesi ilk "vukuat"ı değilmiş. Seçim yaklaşırken, yaş kategorisine göre zarflar gönderiliyormuş.)

Gençler her şeyin farkında, ellerinden telefon, internet düşmüyor. Bilmedikleri yok. Böyle emrivakilerin ters tepeceğini hiç mi akıllarına getirmiyorlar?

14 Mayıs 2023'te yapılacak bir seçimde bir milyon üniversiteli, kendi evlerinde değil, başka şehirlerde, üniversitelerinde olacaklar. İmtihan dönemi.

Yakın illerdeyse, memleketlerine bir günlüğüne gidecekler veya seçmen kaydının bulundukları il'e taşınmasını isteyecekler. Bazı partiler, gençler için şehir turları düzenleyeceklerini açıkladılar.

Yurtta kalan öğrenciler ise, memleketlerine gitmiyorlarsa yurt müdürlüklerinden ve okullarının öğrenci işlerinden alacakları belgeyle ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat edecekler. Aldıkları belgeyi seçim kuruluna verecekler.

Herkesin umudu gençlerde; en çok da muhalefet patilerinin. Oy kullanacak gençler seçmenin yüzde 12'si. Bu büyük oran.

Şimdi partilerin gençlik kolları, ekipler kurup bütün yurtları dolaşırlar. Çocuklar ders mi çalışsın, propaganda mı dinlesin!

14 Mayıs 2023'te seçim yapılırsa 62 milyon 412 bin oy kullanılacak. 2000 yılından sonra doğanlardan altı milyon seçmen var.

Kamuoyu yoklamalarında, gençlerin yüzde 80'inin Ak Parti'ye oy vermeyeceği ortaya çıkıyor.

Ak Parti, devletin bütün imkânlarını kullanarak oy toplama peşinde. Hele gençleri elde etmek için öyle şirinlik gösteriyorlar ki...

Gençlerin adreslerine gönderdikleri kartın ardında "2023" yer alıyor. Ortasında kare kodu var. Ön yüzünde şirinlikler sıralanmış:

"İlk sinemaya gidişin / İlk kalbinin hızlı attığı an / İlk telefonun / İlk tatilin / İlk uzun yolun / İlk evden uzağa gidişin / İlk şifren / İlk okula gidişin / İlkler unutulmaz ilk seçimin"...

Saray, kendilerine oy depolamak için, imam hatip liselerini maksatların dışına çıkararak, eğitimde derin uçurum açtı. İmam hatiplilerin derneğinin yaptığı açıklamaya göre; imam hatip okullarının bütün okullar içindeki oranı 13,49; bütün ortaokul ve lise öğrencileri arasındaki imam hatip öğrencisi oranları lisede 10,34; ortaokulda ise 13,87'ymiş.

Bu okullardan çıkanların acaba kaçta kaçı Saray partisine oy veriyordur?

14 Mayıs'ta seçim kesinleşirse, Saray, hükûmet etmenin bütün avantajlarını kullanacağı açık.

Bu seçim, kazanan için de kaybeden için de dönüm noktası.