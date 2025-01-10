Bu sefer çöp ev değil, çöp bina! Tam 7 kamyon çıktı: 20 yıl biriktirmiş

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yaşayan Z.K. isimli kadın, 10 yıldır çöplerini biriktirerek apartmanını çöplüğe çevirdi.

Komşuların şikayetleri üzerine yetkililer, bina önüne çöp kamyonu göndererek temizliğe başladı.

Vatan Mahallesi Hicran Sokak'ta bulunan apartmanda Z.K., komşularının iddiasına göre 20 yıldır çöpleri biriktiriyor. Bu süreçte evlerin içi ve apartmanın bahçesi çöplüğe döndü.

Çocuklarının duruma dayanamayıp evden ayrıldığı, Z.K.'nin ise kocasıyla yaşamaya devam ettiği belirtildi.

YEDİ TON ÇÖP ÇIKTI

Apartman önünde ve evlerin içinde biriken çöplerden dolayı rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Çöp kamyonuyla apartmanın önüne gelen ekipler, çöpleri temizledi ve 7 ton çöp çıkardı.

Komşusu, Z.K.'nin 20 yıldır çöp biriktirdiğini ve kimsenin bu durumla başa çıkamadığını ifade etti.

Komşusuna göre, Z.K. sağlık sorunları yaşıyor ve çöplerden dolayı yüzü sararmış durumda. Mahallede herkes Z.K.'yi terk etmiş, sadece komşusu ona destek olmaya çalışmış.