Bu sefer çöp ev değil, çöp bina! Tam 7 kamyon çıktı: 20 yıl biriktirmiş

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu sefer çöp ev değil, çöp bina! Tam 7 kamyon çıktı: 20 yıl biriktirmiş

Tekirdağ Kapaklı'da 10 yıldır çöplerini biriktiren Z.K.'nin apartmanı çöplüğe döndü. Yetkililerin müdahalesiyle 7 ton çöp çıkarıldı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yaşayan Z.K. isimli kadın, 10 yıldır çöplerini biriktirerek apartmanını çöplüğe çevirdi.

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Komşuların şikayetleri üzerine yetkililer, bina önüne çöp kamyonu göndererek temizliğe başladı.

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Vatan Mahallesi Hicran Sokak'ta bulunan apartmanda Z.K., komşularının iddiasına göre 20 yıldır çöpleri biriktiriyor. Bu süreçte evlerin içi ve apartmanın bahçesi çöplüğe döndü.

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Çocuklarının duruma dayanamayıp evden ayrıldığı, Z.K.'nin ise kocasıyla yaşamaya devam ettiği belirtildi.

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YEDİ TON ÇÖP ÇIKTI

Apartman önünde ve evlerin içinde biriken çöplerden dolayı rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Çöp kamyonuyla apartmanın önüne gelen ekipler, çöpleri temizledi ve 7 ton çöp çıkardı.

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Komşusu, Z.K.'nin 20 yıldır çöp biriktirdiğini ve kimsenin bu durumla başa çıkamadığını ifade etti.

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Komşusuna göre, Z.K. sağlık sorunları yaşıyor ve çöplerden dolayı yüzü sararmış durumda. Mahallede herkes Z.K.'yi terk etmiş, sadece komşusu ona destek olmaya çalışmış.

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