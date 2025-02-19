Bu sefer sınırlarımızın dışında oluştu! 30 ev tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu sefer sınırlarımızın dışında oluştu! 30 ev tahliye edildi

Konya’nın Karapınar ilçesinde aşina olarak alıştığımız obruk, haberi bu sefer İngiltere’den geldi. Oluşan obruk kocaman bir bahçeyi yuttu. Çevreden yaşayan 30 ev tahliye edildi.

İngiltere'nin güneyindeki Godstone köyünde büyük bir obruk meydana geldi. Pazartesi gecesi meydana gelen ve Salı sabah saatlerine kadar genişleyen obruk, bir bahçeyi yutarken çevresinde bulunan yaklaşık 30 evde yaşayanlar tahliye edildi.

Yetkililer, obruğun en az 20 metreye kadar genişlediğini kaydederken bölge halkı tahliye edilen evlerin yaklaşık 3 yıl önce eski bir kum ocağı alanında inşa edildiğini söyledi.

Bölge sakinlerinden Noosh Miri, tahliye edildiklerini söyleyerek kapının şiddetle çalındığını açtığında ise bir şelalenin içindeymiş gibi hissettiğini dile getirdi. Bir başka bölge sakini Rez Mira ise bahçesinin obruğun içine düştüğünü ifade ederek, "Çöktü, duvarın yıkılacağı kesin. Çok korkuyoruz" dedi.

Yetkililerin olaya ilişkin incelemesi sürerken bölge halkının olay yerinden uzak durması uyarısı yapıldı.

Bu sefer sınırlarımızın dışında oluştu! 30 ev tahliye edildi

Bu sefer sınırlarımızın dışında oluştu! 30 ev tahliye edildi

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