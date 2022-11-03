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Bu seferki ev sahibi-kiracı kavgası Polonya ile Rusya arasında yaşandı!

Polonya, 1980'lerden bu yana Rusya Büyükelçiliğince kullanılan başkent Varşova'daki dinlenme tesisinin kiralama sözleşmesini feshederek geri aldı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 09:36
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Bu seferki ev sahibi-kiracı kavgası Polonya ile Rusya arasında yaşandı!

Bu seferki ev sahibi-kiracı kavgası Polonya ile Rusya arasında yaşandı!
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AA'da yer alan habere göre, Polonya İklim ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, tesisin, Varşova'nın kuzeyindeki Zegrze ormanlığında Narev Nehri'nin yanında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının ardından anlaşma feshedildi." ifadesine yer verildi.

Polonyalı yetkililer, Eski Sovyetler Birliği döneminden bu yana Rusya Büyükelçiliğince kullanılan dinlenme tesisinin, kiralama sözleşmesinin ödemelerin gecikmiş olması nedeniyle feshedildiğini bildirdi.

Rusya Büyükelçiliğince kullanılan alan, eğlence ve tatil tesisi olarak da nitelendiriliyor.

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