Bu şehirde denize girmek yasaklandı

Kaynak: AA
Bu şehirde denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri ve cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Sevgi ve Barış Plajı sorumluluk bölgesinde denizde oluşan dalgalar nedeniyle vatandaşların güvenlik gerekçesiyle geçici olarak denize girmelerine izin vermediğini açıkladı.

Aqua Park, dinlenme noktaları ve kumsal hizmetleri devam ediyor, ancak belediye görevlileri halkın güvenliği için denize girişlere izin vermiyor. Ayrıca, bölgede denize giren 3 genç, dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdi ve cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Gençlerin sağlık durumu iyi.

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