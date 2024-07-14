Bu şehirlerde oturanların başına talih kuşu kondu. Milli Emlak güzel haberi verdi

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Bu şehirlerde oturanların başına talih kuşu kondu. Milli Emlak güzel haberi verdi

Tapu sahibi olmak isteyenler için, Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını duyurdu. İşte detaylar...

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