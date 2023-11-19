Bu şehirlerde yaşayanlar uzun ömürlü oluyor

TÜİK, Türkiye’de yaşam süresini en uzun olduğu illeri açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de erkeklerin ortalama yaşam süresi 73.7 yılken, kadınlarda ortalama yaşam süresi 79.4 yıla ulaşıyor.

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Bu şehirlerde yaşayanlar uzun ömürlü oluyor 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini yayınladı.

İşte Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu 20 il:

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1- TUNCELİ: Erkek: 76.2 - Kadın: 85.7 - Genel Ortalama: 80.5

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2 – MUĞLA: Erkek: 77.7 - Kadın: 83.5 - Genel Ortalama: 80.5

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3- MARDİN: Erkek: 76.9 - Kadın: 83.7 - Genel Ortalama: 80.3

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4- GİRESUN: Erkek: 75.9 - Kadın: 84.3 - Genel Ortalama: 80.1

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5- GÜMÜŞHANE: Erkek: 76.1 - Kadın: 83.6 - Genel Ortalama: 79.9

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6- TRABZON: Erkek: 76 - Kadın: 83.4 - Genel Ortalama: 79.8

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7- ORDU: Erkek: 76.6 - Kadın: 83 - Genel Ortalama: 79.8

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8- RİZE: Erkek: 75.3 - Kadın: 83.7 - Genel Ortalama: 79.6

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9- ADIYAMAN: Erkek: 76.6 - Kadın: 82.5 - Genel Ortalama: 79.5

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10- ANKARA: Erkek: 76.7 - Kadın: 81.9 - Genel Ortalama: 79.4

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11- ANTALYA: Erkek: 76.6 - Kadın: 82 - Genel Ortalama: 79.2

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12- ARTVİN: Erkek: 76 - Kadın: 82.7 - Genel Ortalama: 79.3

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Bu şehirlerde yaşayanlar uzun ömürlü oluyor 14

13- BOLU: Erkek: 76.5 - Kadın: 81.9 - Genel Ortalama: 79.2

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14- KAHRAMANMARAŞ: Erkek: 76.8 - Kadın: 81.5 - Genel Ortalama: 79.1

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Bu şehirlerde yaşayanlar uzun ömürlü oluyor 16

15- ERZİNCAN: Erkek: 76.7 - Kadın: 81.4 - Genel Ortalama: 79

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Bu şehirlerde yaşayanlar uzun ömürlü oluyor 17

16- KARAMAN: Erkek: 76.7 - Kadın: 81.4 - Genel Ortalama: 79

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Bu şehirlerde yaşayanlar uzun ömürlü oluyor 18

17- DENİZLİ: Erkek: 76.1 - Kadın: 81.5 - Genel Ortalama: 78.8

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18- MALATYA: Erkek: 75.9 - Kadın: 81.8 - Genel Ortalama: 78.8

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Bu şehirlerde yaşayanlar uzun ömürlü oluyor 20

19- İZMİR: Erkek: 75.8 - Kadın: 81.9 - Genel Ortalama: 78.8

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Bu şehirlerde yaşayanlar uzun ömürlü oluyor 21

20- BATMAN: Erkek: 75.4 - Kadın: 81.9 - Genel Ortalama: 78.7.

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