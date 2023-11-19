Bu şehirlerde yaşayanlar uzun ömürlü oluyor

TÜİK, Türkiye’de yaşam süresini en uzun olduğu illeri açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de erkeklerin ortalama yaşam süresi 73.7 yılken, kadınlarda ortalama yaşam süresi 79.4 yıla ulaşıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini yayınladı.
İşte Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu 20 il:
1- TUNCELİ: Erkek: 76.2 - Kadın: 85.7 - Genel Ortalama: 80.5
2 – MUĞLA: Erkek: 77.7 - Kadın: 83.5 - Genel Ortalama: 80.5
3- MARDİN: Erkek: 76.9 - Kadın: 83.7 - Genel Ortalama: 80.3
4- GİRESUN: Erkek: 75.9 - Kadın: 84.3 - Genel Ortalama: 80.1
5- GÜMÜŞHANE: Erkek: 76.1 - Kadın: 83.6 - Genel Ortalama: 79.9
6- TRABZON: Erkek: 76 - Kadın: 83.4 - Genel Ortalama: 79.8
7- ORDU: Erkek: 76.6 - Kadın: 83 - Genel Ortalama: 79.8
8- RİZE: Erkek: 75.3 - Kadın: 83.7 - Genel Ortalama: 79.6
9- ADIYAMAN: Erkek: 76.6 - Kadın: 82.5 - Genel Ortalama: 79.5
10- ANKARA: Erkek: 76.7 - Kadın: 81.9 - Genel Ortalama: 79.4
11- ANTALYA: Erkek: 76.6 - Kadın: 82 - Genel Ortalama: 79.2
12- ARTVİN: Erkek: 76 - Kadın: 82.7 - Genel Ortalama: 79.3
13- BOLU: Erkek: 76.5 - Kadın: 81.9 - Genel Ortalama: 79.2
14- KAHRAMANMARAŞ: Erkek: 76.8 - Kadın: 81.5 - Genel Ortalama: 79.1
15- ERZİNCAN: Erkek: 76.7 - Kadın: 81.4 - Genel Ortalama: 79
16- KARAMAN: Erkek: 76.7 - Kadın: 81.4 - Genel Ortalama: 79
17- DENİZLİ: Erkek: 76.1 - Kadın: 81.5 - Genel Ortalama: 78.8
18- MALATYA: Erkek: 75.9 - Kadın: 81.8 - Genel Ortalama: 78.8
19- İZMİR: Erkek: 75.8 - Kadın: 81.9 - Genel Ortalama: 78.8
20- BATMAN: Erkek: 75.4 - Kadın: 81.9 - Genel Ortalama: 78.7.