Bu şehirlerde yaşayanlar uzun ömürlü oluyor

TÜİK, Türkiye’de yaşam süresini en uzun olduğu illeri açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de erkeklerin ortalama yaşam süresi 73.7 yılken, kadınlarda ortalama yaşam süresi 79.4 yıla ulaşıyor.