Bu şehirlere yaz gelmiyor. Sağanak yağış uyarısı yapıldı

İklim krizinin hız kazanmasıyla beraber, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin dışında seyrediyor. Yurdun bir tarafa yanarken, diğer tarafı sağanak yağmura esir oluyor.

Yazın en sıcak ayı olan temmuzda, yurdun bazı bölgelerinde sıcaklıklar kasıp kavururken, meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunarak vatandaşa dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan açıklama kapsamında, hafta sonu için Erzurum'un doğusu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olması görülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış esnasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.