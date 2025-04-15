Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara

Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara
Düzenleme: Kaynak: DHA

Bartın’ın Ulus ilçesinde 'aşk acısını dindiren şelale' olarak ünlenen Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, nisan ayında karla kaplandı. Bölgedeki eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.

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Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara 1

Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyündeki Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, mitolojik hikayeye göre; aşk tanrısı Eros'un intihar eden eşi Selamnos'un bedenini dönüştürdüğü yer olarak biliniyor.

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Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara 2

Hikayeye göre; şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar, yaşadıkları aşk acısından kurtuluyor.

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Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara 3

2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'doğal sit alanı' ilan edildikten sonra şelale ve kanyonu bugüne kadar yaklaşık 500 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara 4

Bölge, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi.

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Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara 5

Ulus ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta, 10 metre genişliğinde bir kaya oyuğundan çıkan ve 25 metre yükseklikten akan şelale ve 4 kilometre uzunluğundaki kanyon her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara 6

Nisan ayında 4 gün boyunca kar yağışı alan bölgedeki eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.

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Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara 7
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Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara 8
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Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara 9
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Bu şelale aşk acısını unutturuyor. Türkiye'nin mitolojik cennetinde büyüleyici manzara 10
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