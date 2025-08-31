Bu semtlerde yaşayan ev sahiplerine büyük şok!

Dört yılda bir güncellenen arsa ve arazi metrekare değerleri, bu kez beklenmedik oranlarda yükseldi. Bazı bölgelerde 15 kata varan artışlar vatandaşı isyan ettiriyor.

Bazı semtlerde tablo şöyle;



Şişli Teşvikiye Mahallesi: 52 bin 472 TL → 300 bin TL

Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Maltepe: Benzer şekilde fahiş artışlar

Bu yükseliş, hem emlak vergisi hem de kira fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturacak.

UYARILAR PEŞPEŞE GELİYOR

Emlak sektörü temsilcileri, bu artışların piyasadaki dengeleri bozabileceğine dikkar çekiyor. Bir emlak firmasının CEO’su Özden Çimen, “Bu kadar yüksek artış, konut piyasasındaki toparlanma sürecini yavaşlatabilir. Vergi yükü, kira ve satış fiyatlarına doğrudan yansıyacak” dedi.

