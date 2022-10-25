Acun Ilıcalı Survivor 2023'ün tanıtımını yaptı: Bu sene çok farklı olacak

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran programı Survivor 2023'ün yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Yarışmaya başvuruların başladığını duyuran Acun Ilıcalı bu senenin farklı olacağını akıl oyunlarının öne çıkacağını belirterek, izleyicileri heyecanlandırdı.

Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu uzun süre tartışılan ve Acun Ilıcalı'nın da eleştirilere maruz kalmasına sebep olan Survivor 2022 All Star sonrası Survivor 2023'ün tanıtımı olay oldu.

Tanıtımdaki yeni detay ise hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Acun Ilıcalı, fiziksel performans ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene bir farklılık yaparak aklın da ön planda olduğunu söyledi. Ilıcalı "Survivor 2023'e hazır mısın? Bu yılki sloganımız şu; Survivor akıl oyunları" sözleriyle yarışmadaki yeni detayı açıkladı.