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Bu sene hangi makyaj trendleri moda? 2023 yılının göz makyajı trendleri neler?

Her sene makyaj trendleri değişiklik göstermektedir. Renklerden, makyaj malzemelerine ve hatta makyaj markalarına kadar her sene belli bir ürün veya marka makyaj trendi oluyor. Peki, bu sene hangi makyaj trendleri moda? 2023 yılının göz makyajı trendleri neler?

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:53
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Bu sene hangi makyaj trendleri moda? 2023 yılının göz makyajı trendleri neler?

Bu sene hangi makyaj trendleri moda? 2023 yılının göz makyajı trendleri neler?
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Editör: Enise Altınok AVŞAR

Makyaj trendleri her sene değişiyor. Bu sene göz makyajında şeftali renklerini gördüğümüz 2023 yılı makyaj trendleri merak ediliyor. Peki, bu sene hangi makyaj trendleri moda? 2023 yılının göz makyajı trendleri neler?

Her sene makyaj trenlerinin değiştiğini görüyoruz. Makyaj malzemelerinden, aksesuara, markaya ve renklere kadar her sene makyaj modası değişiyor. Bu senede 2023 yılı makyaj trendleri geçtiğimiz seneye oranla farklı. Sizler için 2023 yılı göz makyaj trendlerini derledik. İşte 2023 yılı göz makyajı trendleri..

2023 YILI GÖZ MAKYAJI TRENDLERİ NELER?

Kahve ve toprak tonlarını bir kenara bırakıp soğuk renkleri göz makyajınıza dahil edin. Özellikle pigmentli farlarla eğlenceli ve ışıltılı görünümler yaratabilirsiniz.

2023 yılında kıyafetinizin rengiyle göz makyajınızın uyumuna dikkat edin. Makyaj-elbise uyumu çok tercih edilmeyen bir görünüm olsa da aşırıya kaçmadığınız müddetçe modern ve şık görüneceksiniz.

Gözlerinizi koyu bir göz kalemiyle çerçeveleyerek iddialı bakışlara sahip olabilirsiniz. Bu görünümün püf noktası ise benzer tonlardaki farı göz kapağının tamamına uygulamak.

"Yokmuş gibi görünen" kaşlar bu yıl da makyaj trendleri arasında yer alıyor. Sarartma yöntemiyle kaşlarını yok edebilir, göz makyajınızın ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Kalın kaş trendi uzun bir süredir hayatımızda. Yukarıya doğru taranmış kaşlar ise 2023'te yükselişine devam ediyor. Boşlukları doldurduktan sonra kaşlarınızı sabitleyici jel yardımıyla tarayabilirsiniz.

Dikkat çekici renkte bir farı tüm gözünüze uyguladıktan sonra koyu renkteki farınızla köşeleri keskinleştirin, böylece eyeliner etkisini de yakalayacaksınız. Birçok farklı şekilde uygulanabilen eyeliner'lar da bu yıl güncelleniyor.

Göz kapağına ise nude tonlardaki ışıltılı farları uygulayabilirsiniz.

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