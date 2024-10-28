Bu sezon adeta parladı! İşte Göztepe'nin harikalar yaratan yıldızı

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Bu sezon adeta parladı! İşte Göztepe'nin harikalar yaratan yıldızı

Süper Lig'de 10 kişi kaldıkları karşılaşmada Trabzonspor'u evinde 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe'de David Tijanic bu sezon yıldızını adeta parlattı.

Trabzonspor karşılaşmasının 90+2'nci dakikasında ağları havalandırıp galibiyeti getiren Sloven oyuncu taraftarın gönlünde taht kurarken, takımın da en önemli kozlarından biri oldu. Göztepe'ye 2021-22 sezonunda rekor bonservisle transfer olan Tijanic bu seneye kadar bir türlü istikrarı yakalayamadı. Son 2 yıldır her sezon ortasında Suudi Arabistan'a kiralanan ve yaz döneminde tekrar Göztepe'ye gelen oyuncu bu kez takımda kalmayı başardı.

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Geçen sezon da 1'inci Lig'de Göztepe formasıyla ilk devreyi geçiren ancak ikinci yarıda Suudi Arabistan'a gönderilen 27 yaşındaki Tijanic, sonunda kendine geldi. Bu sezon Süper Lig'de düzenli olarak forma giymeye başlayan Tijanic 9 müsabakanın tamamında oynadı. Tecrübeli futbolcu 4 gole ise direkt katkı sağladı. Fenerbahçe, Bodrum FK ve Sivasspor maçlarında asist yapan Tijanic, Trabzonspor karşılaşmasında ise gol atarak galibiyetin baş mimarı oldu. Teknik heyetin çok memnun olduğu Tijainc'in bu kez sezon sonuna kadar takımda tutulacağı ifade edildi.

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