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Fatih Karagümrük Jimmy Durmaz ile yollarını ayırdı

VavaCars Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:07
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Bu sezon bekleneni veremedi: Deneyimli oyuncu ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük Jimmy Durmaz ile yollarını ayırdı
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VavaCars Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

GALATASARAY'DAN GELMİŞTİ

Galatasaray'dan bedelsiz olarak 2020'de Fatih Karagümrük'e ayak basan Jimmy Durmaz, toplamda İstanbul ekibinde 79 kez maça çıkarken 4 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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