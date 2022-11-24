Dünya tersine döndü. Bu kez hackerlara saldırdılar

Bir siber güvenlik firması olan Bugard, hackerlara ait komut ve kontrol (C&C) sunucularını pasifize etti. ilgisayar korsanlarına ait beş sunucuyu güvenlik açığı üzerinden bozan siber güvenlik uzmanları dört sunucunun tamamen kullanım dışı kaldığını belirtti.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre, Bugard yeni bir rapor yayınladı. Raporda Mars Stealer adındaki kötü amaçlı yazılımın sızdırılmasının ardından harekete geçildiği belirtildi. Mars Stealer, hackerların saldırı gerçekleştirmek için sunucu kiralayabildiği malware platformu olarak hizmet verdi. Kaynak kodu sızdırıldığında, sunucular bağımsız olarak erişime açıldı.

Mars Stealer’ın verilerinin internete nasıl sızdığı ise şu an için bilinmiyor.

Güvenlik uzmanları konuyla ilgili açıklamalarında, bilgisayar korsanlarının çalınan tüm verilere erişimini kaybedeceğini bildirdi. Ayrıca kurbanlarını yeniden hedef alıp yeniden malware bulaştırmak zorunda kalacağı anlamına geldiğini söyledi.