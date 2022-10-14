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Ümit Kocasakal iktidarı açık açık uyardı: Bu silah gün gelir sizi vurur

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, AKP iktidarının Meclis’ten geçirdiği “sansür yasası” ile ilgili konuştu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 14:28
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'Bu silah gün gelir sizi vurur' Ümit Kocasakal iktidarı açık açık uyardı

Ümit Kocasakal iktidarı açık açık uyardı: Bu silah gün gelir sizi vurur
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Türkiye, AKP-MHP Cumhur İttifakı’nın TBMM’den geçirdiği “sansür yasasını” konuşuyor. 2023 seçimleri öncesi toplumsal muhalefete bir sopa olarak dayatılan yasa, muğlak ifadeleriyle tepki topluyor.

Son olarak İstanbul Barosu’nun eski başkanı Ümit Kocasakal, Twitter hesabından sessizliğini bozdu. Söz konusu yasada tartışmalı hale gelen 29. maddenin muğaklığına dikkat çeken Kocasakal, "Onca uyarıya rağmen (ben dahil) kabul edilen 29. maddeyle getirilen suç tipi bu haliyle ceza hukukunun belirlilik/açıklık kuralına, dolayısıyla Anayasaya ve hukukun genel ilkelerine aykırıdır, muğlaktır, hukuk güvenliğine, ifade hürriyetine tehdittir. Amaca uygun da değildir. Siyasi iktidarın bu husustaki kötü ‘adli’ ve ‘siyasi’ sicili ile yargının içerisinde bulunduğu malum durum da bu tehlike ve tehdidi, haklı endişeleri artırmaktadır. Ne yazık ki bugüne kadar yapılanlar, bundan sonra yapılabileceklerin teminatsızlığıdır! Umarım yanılırız.” dedi.

BU ÇAĞDA, BU TİP BASKICI YÖNTEMLER TERS TEPER
AKP’yi iktidarını uyaran Ümit Kocasakal, “Böyle bir ortamda hukuka yabancı maksatlarla getirilen her suç tipi, hak ve özgürlükler için bir mayın, iktidarın istediğine doğrultup tetiğe basacağı bir ‘silah’ haline gelir. Ama bu silah gün gelir sahibini de vurur! Bu çağda, bu tip baskıcı yöntemlerle gidilecek bir yer yoktur, ters teper. Sağlam tutulması gereken iç cepheyi de tarumar eder. Muhalefetin olmadığı yerde, gerçek anlamda bir iktidardan da demokrasiden de söz edilemez. Madde geçti de hukuka, hukuk güvenliğine geçmiş olsun!” ifadelerini kullandı.
 

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Amma saf siniz
14.10.2022 15:34
Vurmicaz sozunu aldi  
 
Abbas
14.10.2022 14:50
Ümit hocam bu yasayı tatbik edecek, acıma duygusu körelmiş bir iktidar olmaz, o yüzden bizden sonradan uygulanmaz diyorlardır, aslında daha acımasız uygulayacaksın ki ders olsun  
 
Gerçek
14.10.2022 14:42
Boomerang etkisi.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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