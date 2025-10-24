Bu şirin dişleri ayrık kız çocuğu şimdi Türk dizilerinin kraliçesi! Kim olduğunu tahmin bile edemeyeceksiniz!

Bazıları ilk bakışta hemen fark ederken, bazıları ise kim olduğunu kestiremiyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan tanınmış simalar, bu paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyorlar.
Fotoğraftaki ön dişleri ayrık olan bu sevimli küçük kız çocuğunun Serenay Sarıkaya olduğunu görenler, hayretlerini gizleyemedi.
SERENAY SARIKAYA KİMDİR?
Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle edinen Sarıkaya, ardından Plajda filminde rol aldı.
Dizi oyunculuğuna ilk kez Sinan Çetin’in hazırladığı Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin imzalı Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin bitiminde Adanalı (2008-2010) adlı dizide rol almaya başladı.
2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç’in ardından ikinci olarak Türkiye’yi Miss Universe yarışmasında temsil etme hakkı kazandı. Sonrasında Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popülerliğini daha da artırdı.
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya, Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı ve Kimler Geldi, Kimler Geçti (2024) Netflix dizisinde başrolde yer aldı. Ayrıca Şahmaran (2023) dizisinde de başrol olarak 2 sezon boyunca oynadı.
Dizi ve sinema filmlerindeki rollerinin yanı sıra Serenay Sarıkaya, reklam filmlerinde de boy gösterdi ve bazı önemli markaların yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü de dâhil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü.
İLK YILLARI VE AİLE HAYATI
Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak doğdu. Bir süre ailesiyle Antalya'da ikamet eden Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının boşanması ve babasının yeniden evlenmesi üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.
Babasız büyüyen Sarıkaya, bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi. O dönemde Antalya'da yaşadığını ve İstanbul'da yaşama fikrinin ürkütücü olduğunu da belirten Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söyleyince İstanbul'a taşındılar.
EĞİTİM HAYATI
Serenay Sarıkaya, lise öğrenimine Antalya Saime Salih Konca Lisesinde başladı, İstanbul’a taşındıktan sonra Özel Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi'nin tiyatro bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş olmasına rağmen, üniversite eğitimi almadı.
Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmak istiyordu. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre tenis de oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgileniyordu. 15 yaşındayken Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine adım attı.
2006 yılında Çekya'daki Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda jüri özel ödülü almasının ardından Şahin Alparslan'ın yönetmenliğini yaptığı Şaşkın filminde Itır karakterini canlandırdı. 2008 yılında Turkcell'in bir reklam filminde rol aldı ve yapımcılığını Sinan Çetin'in, yönetmenliğini de Murat Şeker'in üstlendiği ikinci sinema filmi olan Plajda’da Aslı karakterini canlandırdı.
Ayrıca yine Sinan Çetin tarafından hazırlanan ve Celal Çimen'in yönettiği fantastik dizi Peri Masalı'nda iyilik perisi Talya karakterine hayat verdi ve dizide Ayşen Gruda, Altan Günbay ve Şahap Sayılgan gibi isimlerle birlikte rol aldı.
Aynı yıl yine Sinan Çetin imzalı ve Deniz Ergun tarafından yönetilen Limon Ağacı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştı ve onuncu bölüm sonunda yayından kalkan dizide Peri karakterini canlandırdı. Dizinin sona ermesinin ardından yine 2008 yılında Tayfun Güneyer'in hazırladığı ve Adnan Güler'in yönettiği Adanalı dizisinde rol almaya başladı.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi oyuncuların paylaştığı dizide Oktay Kaynarca'nın kızı Sofia karakterini canlandırdı. 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç’in ardından ikinci olan Sarıkaya, Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etme hakkını elde etti. Ancak oyunculuk kariyerine devam etme isteği nedeniyle yarışmadan çekilen Sarıkaya’nın yerine Türkiye’yi Gizem Memiç temsil etti.
İkinci sezonun sonunda Adanalı dizisinden ayrılan Sarıkaya, yine 2010 yılında Şükrü Avşar'ın yapımcılığını, Murat Düzgünoğlu'nun ise yönetmenliğini yaptığı Lale Devri dizisinde Yeşim Taşkıran karakterini üstlenerek Tolgahan Sayışman ve Hatice Aslan gibi isimlerle başrolü paylaştı.
Dizinin bir bölümünde seslendirdiği bir şarkı büyük ilgi topladı ve albüm yapması yönünde teklifler aldı. Sarıkaya, bu konuyla ilgili müziğe olan yeteneğini arkadaşının keşfettiğini ve sesini geliştirmek için eğitim alabileceğini söyledi.
Ayrıca bir röportajında albüm teklifleri için "Teklifler doğru. Ücretler de fena değil. Ama şarkıcılık yapmam, işim oyunculuk" dedi. 2011 yılında Hoşçakal isimli bir kısa filmde rol aldı. 2012'de Lale Devri dizisinin ikinci sezonunda diziden ayrılmak isteyen Sarıkaya, sözleşmesi gereği üçüncü sezonun başlarında karakterinin ölmesiyle diziden ayrıldı.
Serenay Sarıkaya, çekimleri 2013 yılının Mayıs ayında başlayan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin ikinci sinema filmi olan Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde Melisa karakterini canlandırdı. Aynı yıl Amerikan yapımı The OC dizisinden uyarlanan Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolde yer alacağı duyuruldu.
Senaryosu Ece Yörenç tarafından yazılan ve Ali Bilgin tarafından yönetilen dizide orijinali Marissa Cooper olan Mira Beylice karakterine hayat verdi. 2014 yılında Medcezir'de rol arkadaşı Hazar Ergüçlü ile birlikte Elidor markasının reklam yüzü oldu.
Bu kapsamda aynı yılın mart ayında yönetmenliğini İzlandalı yönetmen Thor'un yaptığı bir reklam filminde yer aldı. Aynı yıl Mavi Jeans'in yeni reklam yüzü oldu ve iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu markanın ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı için çekilen reklam filminde dünyaca ünlü Brezilyalı model Francisco Lachowski ile birlikte kamera karşısına geçti.
Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin bulunduğu reklam filmi üç günde çekildi. 2015 yılında ise yine aynı markanın ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı için Kerem Bürsin ile birlikte kamera karşısına geçti. Sarıkaya ve Bürsin'in birlikte şarkı da söylediği reklam filmi izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.
2017-2018 yılları arasında Sarıkaya, Fi dizisinde Duru karakterini canlandırdı. 2019 yılında, Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında'nın uyarlaması olan Alice Müzikali ile ilk tiyatro deneyimini gerçekleştirdi. Müzikalin prömiyeri Şubat 2019'da yapıldı ve Eylül 2019'da ikinci bir sezonla geri döndü.
SERENAY SARIKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2008 – Plajda (Film)
2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Film)
2008 – Peri Masalı
2008 – Limon Ağacı
2008-2010 – Adanalı
2010-2011 – Yer Gök Aşk
2010-2012 – Lale Devri
2013 – Medcezir
2017 - Fİ