Bu sonuç Anadolu Ajansı ve ANAR’ın araştırmasından çıktı: Vatandaşlar ‘En büyük sorun geçim derdi’ dedi

Anadolu Ajansı (AA) ile Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) işbirliğinde yapılan kamuoyu araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

Anket, 9-15 Mayıs'ta 26 bölgeyi temsilen illerde yaşayan kişilerle "Bilgisayar destekli telefon anketi" yöntemiyle yapıldı.

Araştırma kapsamında 2 bin 69 kişinin görüşü soruldu. Yüzde 95 güven düzeyindeki araştırmanın hata payı yüzde 2,15 (eksi-artı) olarak hesaplandı.

Çalışmada cinsiyet, yaş, eğitim Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre, parti tercihi ise 14 Mayıs 2023 Milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre ağırlıklandırılarak analiz edildi.

Ankete katılanların yüzde 50,3'ü kadın, yüzde 49,7'si erkek olarak gerçekleşti. Çalışmanın yaş dağılımı ise yüzde 20,4'ü 35-44 yaş, yüzde 20,1'i 25-34 yaş, yüzde 17,6'sı 45-54 yaş, yüzde 14,1'i 18-24 yaş, yüzde 14'ü 65 yaş ve üzeri, yüzde 13,8'i 55-64 yaş olarak planlandı.

EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ

Araştırmada katılımcılara yöneltilen bir soru da Türkiye'nin önündeki sorunların önceliğine dair oldu.

"Türkiye'nin çözülmesi gereken en önemli sorunu nedir" sorusuna cevap verenlerin yüzde 50,5'i en öncelikli çözülmesi gereken sorunun, "ekonomi ve hayat pahalılığı" olduğunu aktardı. Ekonomi ve hayat pahalılığını yüzde 13,8 ile adalet ve yargı takip etti.

Çözülmesi gereken en önemli sorunun göç olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 1,1'de kaldı.

Gelir refah düzeyi algısı, araştırmaya konu olan başka bir alan oldu.

Araştırmaya katılanlara, "Gelir ve refah düzeyi bakımından kendinizi hangi grupta gördüğünüzü belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi. Cevap verenlerin yüzde 34,7'si kendisini "Ortanın altı", yüzde 35,2'si "Düşük", yüzde 25,9'u "Ortanın üstü" gelir grubunda gördüğünü kaydetti.

"YÜZDE 24,1 MUTLU, YÜZDE 36 NE MUTLU NE MUTSUZ"

Araştırmada katılımcılara, "Hayatınızın genel durumunu değerlendirdiğinizde kendinizi ne kadar mutlu hissediyorsunuz?" sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların 36,3'ü "Ne mutlu ne mutsuz hissediyorum" cevabını seçti. Buna karşılık yüzde 24,1 "mutluyum", yüzde 15,2 ise "kendimi mutsuz hissediyorum" yanıtını verdi. Katılımcılardan "çok mutlu hissettiğini" söyleyenlerin oranı da yüzde 10,4 çıktı.

Televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarına dair görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 77,3'ü bunları "zararlı bulduğunu" ifade etti.

Zararlı bulduğunu belirten katılımcılar, bu programların denetlenmesi gerektiğini de kaydetti. Buna karşılık "beğenip vakit geçirdiğini" söyleyenlerin oranı ise yüzde 12 olarak belirlendi.

Mayıs ayında yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 68,4'ü "Terörsüz Türkiye sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu "Olumlu buluyorum" şeklinde yanıtladı.

Araştırmada "Olumsuz buluyorum" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 28,1'de kaldı. Katılımcıların yüzde 3,5'i ise fikrinin olmadığını söyledi veya cevap vermedi.