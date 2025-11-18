AKP eski milletvekili Şamil Tayyar dün gece TGRT'de "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreci sert bir şekilde eleştirdi. Tayyar, sürecin tutarsızlıklarla dolu olduğunu ve terör örgütü PKK'nın kurucusu ve vatana ihanetten hüküm giyen Abdullah Öcalan’ın devleti açığa düşürmeye çalıştığını ifade etti

TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLER, ÖCALAN'I VE PKK’YI HAFİFE ALIYOR

Şamil Tayyar, "Türkiye’yi yönetenlerin PKK’yı ve Öcalan’ı çok hafife aldığını düşünüyorum. Öcalan bir orkestra şefi gibi oyun peşinde, zihninden geçenleri olduğu gibi devletle paylaştığını düşünmüyorum. Devleti açığa düşürecek hamleleri var. Uzunca süre kendisini ABD’nin yakalattığına inandığı için onlara mesafeliydi ama Türkiye uluslararası ilişkilerdeki seyrine göre kendisine partner arayan birisidir" diyerek, Öcalan’a güvenilmemesi konusunda uyardı.

PKK’LILARIN YPG’YE KATILDIĞI İDDİASI…

Terör örgütü PKK militanlarının Suriye’nin kuzeyine gidip YPG’ye katıldığı iddialarını dile getiren Şamil Tayyar "PKK’lılar Suriye’nin kuzeyine gidip, YPG’ye katıldıkları söyleniyor. Bize sınırımızda bir tehdit yaratacaklarsa silah bırakmalarının ne mantığı var" diyerek sürecin işleyişine sert bir dille eleştiride bulundu.

'PKK YAKIN TARİHİN EN PROFESYONEL ÖRGÜTLERİNDENDİR'

Tayyar, "12 Mayıs’ta kendisini fesh eden bir örgütün çok sonra ‘’Türkiye’den çekiliyorum’’ demesi bir çelişki değil mi, aylar sonra emir komuta zincirindeki 25 mensubunu çektik diye görüntüler verildi, şimdi de ZAP alanından çekiliyoruz deniliyor, eskiden bunlara KCK denirdi, şimdi harekat grubu diye not düşüyoralar, isimlerini değiştiriyorlar. PKK yakın tarihin en profesyonel örgütlerindendir" diyerek uyarılarda bulundu.

MİT BAŞKANI VE BAKANLAR KAPSAMLI BİR SUNUM GERÇEKLEŞTİRECEK

TBMM'deki komisyonda bugün, MİT Başkanı İbrahim Kalın, süreç boyunca kaç mağaranın boşaltıldığı, kaç silah bırakıldığı, bırakılan silahların envanteri, imha edilen silahlar, terör örgütüne ait etkisiz hale getirilen mağaralar, örgütün lojistik depoları ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirilecek.

Bakanların yapacağı sunumlar süreci şekillendirecek, MİT Başkanı Kalın’In yapacağı sunum da sürecin çerçevesini şekillendirecek ve dağdan inecek PKK’lıların ülkeye girmesi halinde hukuki statülerinin ne olacağı, suç işleyenlerin durumları değerlendirilecek.

Ayrıca sunumda Mahmur Kampı’ndaki sivillerin Türkiye'ye dönüşlerine dair yol haritaları masaya yatırılacağı belirtiliyor.

PKK'NIN ZAP KAMPINDAN ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (İKBY), terör örgütü PKK’nın sınırları içerisinde olan ZAP kampından çekildiğini iddia etti.

Gelişmeye ilişkin "16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut hâliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" açıklaması yapıldı.

Ancak uzmanlar, ZAP Kampından çekilme hamlesinin de silah bırakma eylemindeki gibi sembolik bir eylem olabileceği konusunda uyarılarda bulundular.