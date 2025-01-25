Bu sürahiden su içmek 40 bin TL!

Gaziantep'teki tarihi Tütün Hanı'nda 44 yıldır bakıra hayat veren usta Kamil Şingin, el emeği ve ustalığıyla dikkat çekiyor.

Bakırcılık mesleğine çocuk yaşlarda başlayan Şingin, geleneksel yöntemlerle işlediği bakır ürünlere sanatsal bir boyut kazandırıyor. Ustanın özellikle el işçiliğiyle hazırladığı sürahiler, zarif detayları ve estetik görünümüyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Her bir sürahi, günler süren bir emeğin ürünü olarak, 2 bin TL'den 40 bin TL'ye alıcı buluyor.

Mesleğe 1980 yılında başladığını anlatan bakır ustası Şingin, “Mesleğe 1980 yılında Gaziantep Kalesi'nin yakınında, bakırcıların bulunduğu bir bölgede başladım. Tamamen bir tesadüf sonucu oldu. Yaz tatiliydi ve bir işimiz olsun diye çalışmaya başladık. Bir de baktık ki, 44 yıl geçmiş. Burada genellikle bakır üzerine el işi yapıyoruz. Müşterilerimizin taleplerine göre sanatsal ya da mutfak eşyaları üretiyoruz. Yaptığım ürünlerin tamamı el emeğiyle, kendi tasarımlarım. Bu kadar çok ürünü bir araya getirmek bir günde olacak iş değil; hepsi yılların birikimi ve emeğiyle ortaya çıkmış, kaliteli ürünler” dedi.

“2 BİN TL'DEN BAŞLIYOR VE 40 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR”

40 bin TL değerinde olan özel sürahilere talebin olduğunu söyleyen Şingin, “Sürahiler yapıyorum. Bunlar işçiliğine ve tasarımına göre farklı fiyatlarda oluyor. Sürahiler 2 bin TL'den başlıyor ve 40 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. 40 bin TL değerinde olan özel bir sürahi, sanat ve işçilik açısından yüksek bir değere sahip. Bu fiyat yalnızca bir eşya için değil, aynı zamanda bir sanat eserine olan değer için veriliyor. Yaptığım ürünlerin her birinin alıcısı farklı. Örneğin, 40 bin TL'lik bir sürahinin alıcısı ayrı, 2 bin TL'lik bir sürahinin alıcısı ayrı oluyor. Her ürün, kalitesine ve işçiliğine göre talep görüyor. Bu işte matematik bilgisi ve estetik algı çok önemli. Örneğin, bir motifi çizebilmek için enlem ve boylam çizgilerini doğru bir şekilde belirlemek gerekiyor. Motifin geniş alandan dar alana kadar simetrik bir şekilde işlenmesi şart. Eğer bir yerde ölçü tutmazsa, işçilik doğru olmaz. Bu yüzden doğaçlama yeteneğinizin ve görsel algınızın da iyi olması gerekiyor” şeklinde konuştu.



Bakır sürahilerin fiyatının kalitesine göre belirlendiğini ifade eden bakır ustası Şingin, “Ürünlerde kullanılan bakırın kalitesi ve kalınlığı da işçilik açısından büyük önem taşıyor. Örneğin, 0.80 mikron kalınlığındaki ince bir bakıra bu kadar detaylı işçilik yapmak mümkün değil. Bu tür ince bakırlar dayanmaz ve işçiliği kaldırmaz. Ancak 160 mikron kalınlığındaki bir bakır sürahi üzerinde bu detaylı işçiliği yapabiliyoruz. Bir ürünün tamamlanma çalışma şartlarına bağlı. Örneğin, ‘15 günde bitiririm' dersiniz, ancak o an psikolojiniz ya da şartlar uygun olmaz. Bu tür sürahiler genelde 20 günde tamamlanıyor. Emeğin ve sabrın ürünü olan bu işler, sonunda sanat eserine dönüşüyor” diye konuştu.

