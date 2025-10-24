Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen yasa dışı bahis sorunu, yeni önlemlerleri de beraberinde getirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son kabine toplantısının ardından yasa dışı bahisle mücadele eylem planı kapsamında bir dizi değişikliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.

BANKA HESAPLARI DONDURULABİLECEK

MASAK’a verilecek yeni yetkiler sayesinde, banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak.Hesapların dondurulması için herhangi bir mahkeme kararına ya da savcılık onayına gerekmeyecek.



PARA TRANSFERLERİNDE YENİ DÖNEM

Ekonomim'de yer alan habere göre; MASAK tarafından yapılacak değişiklikler, 20 maddelik taslak çalışma ile sınırlı olmayacak. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gün içerisinde gerçekleştirilecek para transferlerinin toplamda bedeli 200 bin TL'yi aşması halinde taraflar, para transferine konu bedelin gönderim amacına ilişkin detaylı açıklama yapmak zorunda.

Mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden yapılan transferlerin yanı sıra ATM kanalından yapılacak para transferi işlemlerinde de toplam bedelin 200 bin lirayı aşması durumunda gönderici, ekranda en az 20 karakter uzunluğunda paranın mahiyetine ilişkin açıklama yapması gerektiğine yönelik uyarı yazısı görecek.