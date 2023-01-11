2022'de satılan tarla sayısı eyvah dedirtti. Bu tarım arazilerini kim aldı

Türkiye'de geçen yıl 3 milyon 434 bin 389 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 41 milyar 555 milyon 205 bin 953 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2022 Aralık'ta 436 bin 721 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 6 milyar 411 milyon 106 bin 486 lira tapu harcı geliri sağlandı.

İşlemlerin 193 bin 402'sini konut, 71 bin 19'unu arsa, 116 bin 687'sini tarla, 24 bin 879'unu iş yeri ve geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

TARLA SATIŞININ BU KADAR ÇOK OLMASI DİKKAT ÇEKTİ.

Türkiye'deki 116 bin 687 tarla satışı konut satışından sonra ikinci sırada olması kafalarda soru işareti yarattı. Hemen akla, tarlalar arsaya mı dönüşecek? Yabancılara mı satıldı? Tarım arazilerimize ne oluyor gibi sorular akıllara geldi. Tapu ve KAdastro Genel Müdürlüğü'nden Anadolu Ajansı'nın aldığı bilgiler içinde detay yok

Geçen ay, 292 bin 493 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı kasım ayına göre, gayrimenkul satış işlemi sayısı yüzde 49 artış gösterdi.

Ülke genelinde Ocak-Aralık 2022 döneminde ise 3 milyon 434 bin 389 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 41 milyar 555 milyon 205 bin 953 lira tapu harcı geliri elde edildi.

İSTANBUL İLK SIRADA

En çok satış işlemi yapılan ilk 10 il arasında, 416 bin 717 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u, 214 bin 53 ile Ankara, 169 bin 987 ile İzmir, 131 bin 838 ile Antalya, 124 bin 190 ile Bursa, 107 bin 355 ile Konya, 85 bin 615 ile Gaziantep, 85 bin 290 ile Kocaeli, 84 bin 921 ile Balıkesir ve 83 bin 983 ile Tekirdağ takip etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 2019'da 2,5 milyon, 2020'de 2 milyon 750 bin, 2021'de ise 3 milyon 20 bin 416 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirilmişti. 2021'de 24 milyar 319 milyon lira harç geliri sağlanmıştı(AA)