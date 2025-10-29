Yeniçağ Gazetesi
29 Ekim 2025 Çarşamba
Anasayfa Magazin Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri

Birçok sektörde adını duyuran ünlüler, sosyal medya hesaplarında nostaljik fotoğraflar paylaşıyor. Bakalım, 7’den 70’e herkesin sevdiği ünlü şarkıcı ve oyuncuyu tanıyabilecek misiniz!

Taner Yener Taner Yener
Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 1

Kimileri fotoğrafı görür görmez tanıyor, kimileri ise tahmin edemiyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlüler, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 2

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafı paylaşma modası geçmiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı, çocukluk ve gençlik yıllarından özel kareleri takipçileriyle buluşturuyor.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 3

Bu isimlerden biri, şimdi 62 yaşında olan ünlü bir sanatçı. Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 4

Fotoğraftaki kız çocuğunun Hülya Avşar olduğu öğrenildiğinde hayranları şaşkınlığını saklayamadı.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 5

Hülya Avşar, zamana meydan okuyan güzelliğini sosyal medyada bir kez daha sergiledi. Çocukluktan bugüne değişimini yapay zekâ destekli bir videoyla paylaşan sanatçı, takipçilerini büyüledi.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 6

1966’dan günümüze uzanan bu özel video, Avşar’ın zamanı yenen duruşunu ve eşsiz güzelliğini ortaya koyarken, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 7

Paylaşımına “Yine çok güzel bir video olmuş Teşekkürler ” notunu düşen Avşar’a takipçilerinden yüzlerce yorum geldi.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 8

Hayranları, yorumlarda sanatçının doğal güzelliğine ve zarafetine hayranlıklarını ifade etti: “Hala senden güzeli gelmedi …maşallah severizzzzz ”, “Güzeller güzeli ablam ”, “Seni hiçbir video anlatamaz, sonu gelmez seni anlatmanın çünkü..” gibi övgü dolu sözler paylaşıldı.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 9

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar 10 Ekim 1963 yılında Balıkesir'de doğdu. Türk oyuncu, şarkıcı ve sunucudur.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 10

TRT’de 1982’de yayınlanan Namık Kemal’in aynı adlı romanından uyarlanan İntibah dizisinde Dilaşub karakteriyle oyunculuğa adım attı.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 11

Bulvar Gazetesi’nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması’nda birinci oldu (1983), ancak evli olduğu ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983, Avşar’ın hayatında dönüm noktasıydı.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 12

Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmiyle oyunculuk kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 13

Müzik eğitimi alarak kariyerine müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995’te yayınlanan Yarası Saklım albümüyle döneme damga vurdu.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 14

“Bu Gece Uzun Olacak” şarkısı, klibiyle kült oldu. Klip, popo sallama sahnesiyle feministlerin tepkisini çekse de ikinci klip “Yürü Ya Kulum” feminist ve erkek karşıtı bir yaklaşımla dikkat çekti.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 15

Albümden üçüncü klip, Suat Suna’nın “Sensiz Kaldım” şarkısına çekildi.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 16

Şarkı çok sevildi ve Avşar’ın en iyi şarkısı olarak anıldı. Yarası Saklım albümü 1,1 milyon satışla kariyerinin en çok satan albümü oldu.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 17

Hülya Avşar, 90’ların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.1998’de yayınlanan Hayat Böyle albümüyle müzik sahnesindeki yerini pekiştirdi.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 18

Serdar Ortaç’ın “Aradın Mı” şarkısı o yıl her yerde çaldı. Klibiyle de beğenilen şarkı, “Bu Gece Uzun Olacak”tan sonra Avşar’ın en bilinen parçası oldu.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 19

Albümden ikinci klip “Ah Be Güzelim”e çekildi ve bu şarkıyla da başarı yakaladı. 2002’de Sezen Aksu imzalı “Yar Senin Derdin Ne” ve İlhan Şeşen imzalı Aşıklar Delidir albümüyle Gülşen’in “Alnının Yazısı” şarkısı radyolarda sıkça çaldı.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 20

İlhan Şeşen’in “Delilerin Delisi” şarkısı, Hülya Avşar Show’un jenerik müziği olarak kliplendi.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 21

2000’de Kral TV Müzik Ödülleri’nde en iyi kadın şarkıcı ödülünü aldı. Günaydın gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, Show TV’de Hülya Avşar Show’u sundu.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 22

Medyapım tarafından hazırlanan talk show, Birkan Uz ve Uğur Aksay yönetmenliğinde, Türkiye’de ilk kez 16/9 mm sinematografik formatta dijital rejili setle çekildi.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 23

Avşar, TV şovuyla eş zamanlı tek kişilik tiyatro oyunu sergiledi, reklam filmlerinde oynadı ve halen Hülya adlı aylık derginin editörlüğünü yapıyor.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 24

2001’de kendi adını taşıyan Hülya Avşar by H markasını kurdu. Siyah-beyaz basic t-shirtler www.byh.com.tr üzerinden satılıyor.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 25

Spora ve tenise tutkusuyla bilinen Avşar, 2001’den beri Hülya Cup tenis turnuvasını düzenliyor, buradan elde ettiği gelirle çocuklara burs ve tenis imkânı sağlıyor.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 26

Babası Celal Avşar, Kayseri-Pınarbaşı’ndan Kars-Ardahan’a göç eden Kürtleşmiş Türkmen aşiretine mensuptur.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 27

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 28

Avşar, bir TV programında babasının Kürtçe adının Ello, kendisinin Kürtçe doğum adının Malakan olduğunu ve evde bu isimle çağrıldığını belirtti.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 29

İlk evliliğini 1979’da Mehmet Tecirli ile yaptı, iki yıl sürdü. Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden Zehra (d. 1998) adında bir kızı var.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 30

Çift, 2005’te boşandı. Avşar, sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır. Çilingiroğlu’ndan sonra iş insanı Sadettin Saran ile bir süre birliktelik yaşadı.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 31

Annesi Emral Avşar, 2009’da kanserden vefat etti. 2009’da Milliyet’te yayımlanan röportajında Kürt açılımı hakkındaki görüşleriyle “Halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı, ancak takipsizlik kararı verildi.

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 32

ALBÜMLERİ

• 1988: Her Şey Gönlünce Olsun

• 1990: Hatırlar Mısın?

• 1991: Hülya Gibi

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 33

• 1993: Dost Musun Düşman Mı?

• 1995: Yarası Saklım

• 1998: Hayat Böyle

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 34

• 2002: Aşıklar Delidir

• 2009: Kişiye Özel-HauteCouture

• 2013: Aşk Büyükse Single’ları

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 35

• 2000: Sevdim

• 2011: Geçmiş Olsun

• 2017: Sen Olmazsan (Rafet El Roman ile birlikte)

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 36

• 2018: Güldür Yüzümü (Baba Şarkılar, Vol. 2)

• 2018: Esmer (Civan Haco ile birlikte)

• 2019: Saymadım Kaç Yıl Oldu

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 37

• 2022: Sen Aşk Mısın?

• 2022: Duydun Mu?

• 2022: Yapma Aşkım

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 38

• 2022: Anlatma

• 2023: Bir Dileğim Var Senden

• 2025: Ahım Olsun (Hakan Altun ile birlikte) Video Klipleri

• Agora Meyhanesi

• Ah Be Güzelim

• Anlatma

• Aradın Mı?

• Bana Bir Koca Lazım

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 39

• Bu Gece Uzun Olacak

• Dost Musun Düşman Mı?

• Geçmiş Olsun

• Hata

• Hatırlarmısın

• Hülya Gibi

• Nasılsın Bugün

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 40

• Sana Sakladım

• Sen Aşk Mısın?

• Sensiz Kaldım

• Sevdim

• Sonsuza Dek

• Yalan Dünya

• Yapma Aşkım

• Yar Senin Derdin Ne

• Yürü Ya Kulum Filmografisi

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 41

OYNADIĞI DİZİLER / TV PROGRAMLARI

Yıl | Yapım | Rol | Notlar

1982 | İntibah | Dilaşub |

1994 | Sevginin Gücü | Sevgi | Başrol

1995 | Süper Yıldız | |

1998 | Ah Bir Zengin Olsam | |

2000 | Savunma | Seda | Başrol

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 42

2004 | Zümrüt | Zümrüt Karahan |

2004 | Kadın İsterse | Canan / Duygu |

2006 | Kadın Severse | Deniz Ertekin |

2006 | Anadolu Kaplanı | | Konuk oyuncu

2012 | Pis Yedili | Kendisi | Konuk

2015-2016 | Muhteşem Yüzyıl Kösem | Safiye Sultan | Başrol

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 43

2017 | TOLGSHOW | Kendisi | Konuk

2021 | Masumiyet | Hale Ilgaz | Başrol

2021 | Çok Güzel Hareketler 2 | Kendisi | Konuk

2022 | Kim Milyoner Olmak İster? | | Oynadığı Filmler

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 44

Yıl | Film | Rol | Notlar

1983 | Haram | Hülya |

1983 | Kahır | Pınar |

1983 | Çelik Mezar | Gül |

1984 | Karanfilli Naciye | Naciye |

1984 | Tutku | Hacer |

1984 | Ömrümün Tek Gecesi | Gülseren |

1984 | Yabancı | Hülya |

1984 | Kaptan | Melike |

1984 | Güneş Doğarken | Nalan |

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 45

1984 | Ayşem | Ayşe |

1984 | Nefret | Hülya |

1985 | Tele Kızlar | Çağla |

1985 | Ölüm Yolu | Zeynep |

1985 | Mavi Mavi | Sibel |

1985 | Sekreter | Hülya |

1985 | Tapılacak Kadın | Sabiha |

1985 | Suçlu Gençlik | Neslihan |

1985 | Paranın Esiri | Başak |

1986 | Uzun Bir Gece | Gülsüm |

1986 | Fatmagül’ün Suçu Ne? | Fatmagül |

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 46

1986 | Dağlı Güvercin | Azize |

1986 | Üç Halka 25 | Gülçiçek |

1986 | Kısrak | Hülya |

1986 | Aşk Hikayemiz | Sevda |

1986 | Alın Yazım | Hülya |

1986 | Sevda Ateşi | Maviş Gülcan |

1986 | Mavi Melek | Billur Elif |

1987 | Yarın Yarın | Şeyda |

1987 | Bir Kırık Bebek | Gülizar |

1987 | Çil Horoz | Ayten |

1987 | Geri Dön | Gamze |

1987 | Alamancının Karısı | Zeliha |

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 47

1987 | Ziyaret | Arzu |

1988 | Aşıksın | Deniz |

1988 | Hülya | Hülya |

1988 | Melodram | Esra |

1989 | Öğretmen Zeynep | Zeynep |

1989 | Fotoğraflar | Neslihan |

1989 | Fazilet | Fazilet |

1990 | Benim Sinemalarım | Nesibe |

1990 | Hasan Boğuldu | Emine |

1993 | Berlin in Berlin | Dilber |

1995 | Bir Kadının Anatomisi | Sibel |

1999 | Salkım Hanımın Taneleri | Nora |

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 48

2002 | Yeşil Işık | Elif |

2004 | Kalbin Zamanı | Belkıs |

2005 | İki Genç Kız | Leman |

2005 | Hababam Sınıfı Askerde | Zehra |

2007 | Bir İhtimal Daha Var | Alev |

2011 | 8 Ülke 8 Yönetmen ve Sinan | Hürrem Sultan |

2011 | 72. Koğuş | Fatma |

2018 | Selfi | Hülya |

2025 | Aşkın Dünkü Çocukları | İsabel |

Bu tatlı çocuğu tanıyana bravo! Şimdi 62 yaşında Türkiye’nin en sevilen ünlü oyuncularından biri - Resim: 49

Jüri Olduğu veya Sunuculuk Yaptığı Televizyon Programları

• Çek Bakalım

• Alaturka Solist

• Hülya Avşar Soruyor, Habertürk TV (28 Eylül 2009-2011)

• Hülya Avşar Show - TNT, Show TV, Kanal D, TGRT - 1996-2011

• Hülya Avşar’la Sen Bilirsin, atv - 2006

• Pişti, Show TV - 2006

• Hülya Avşar Stüdyosu, Turkmax

• Kadınlar ve Erkekler, atv - 2007

• Yetenek Sizsiniz Türkiye - Show TV, Star TV, TV8 - 2009-2014, 2017-2018

• O Ses Türkiye - Show TV, Star TV - 2011-2013

• Hülya Avşar, TV8 - 2014-2015

• Bir Hülya Avşar Sohbeti, Star TV - 2017-2018

• Hülya Avşar Show, YouTube - 2020

• Yıldız De Bana, Kanal D - 2023

