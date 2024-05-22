Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı

Deniz Mahallesi sakinlerinden 42 yaşındaki Belgin Güneş, dün akşam sahil kenarında yürüyüş yaparken sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğradı.
Güneş, olayı fark eden diğer mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.
Sağ bacağından yaralanan Güneş, çevredeki insanlar tarafından Samandağ Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Güneş’e yardım eden mahalle sakinlerinden Seyran Yüksek, artık sahilde yürümeye çekinir hale geldiklerini belirtti.
Yüksek, “Samandağ’ın sahilinde dolaşan vatandaşlar, sahipsiz köpeklerin saldırılarına uğruyor. Sahilde serbestçe dolaşan 30-40 köpek var.
Neredeyse her gün bir saldırı haberi alıyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde köpekler çocuklarımıza da saldırdı,” ifadelerini kullandı.