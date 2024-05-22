Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı

Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı
Kaynak: AA

Hatay’ın Samandağ bölgesinde sahipsiz köpeklerin hücumuna maruz kalan bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı 1

Deniz Mahallesi sakinlerinden 42 yaşındaki Belgin Güneş, dün akşam sahil kenarında yürüyüş yaparken sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğradı.

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Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı 2

Güneş, olayı fark eden diğer mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

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Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı 3

Sağ bacağından yaralanan Güneş, çevredeki insanlar tarafından Samandağ Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı 4

Güneş’e yardım eden mahalle sakinlerinden Seyran Yüksek, artık sahilde yürümeye çekinir hale geldiklerini belirtti.

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Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı 5

Yüksek, “Samandağ’ın sahilinde dolaşan vatandaşlar, sahipsiz köpeklerin saldırılarına uğruyor. Sahilde serbestçe dolaşan 30-40 köpek var.

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Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı 6

Neredeyse her gün bir saldırı haberi alıyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde köpekler çocuklarımıza da saldırdı,” ifadelerini kullandı.

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Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı 7
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Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı 8
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Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı 9
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Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı 10
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