Bu telefonları kullananlar Instagram ve Facebook'a giremeyecek. Son 9 gününüz kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu telefonları kullananlar Instagram ve Facebook'a giremeyecek. Son 9 gününüz kaldı

META Şirketi mühendisleri tarafından yapılan son güncelleme ile Instagram ve Facebook'ta önemli değişiklikler hayata geçirildi. Ancak bu güncelleme, birçok akıllı telefon kullanıcısını olumsuz etkileyebilir; çünkü bazı cihazlarda artık bu popüler uygulamalara erişim mümkün olmayacak.

Günümüzde, akıllı telefon kullanmayan ya da cihazlarında Instagram ve Facebook yüklü olmayan birine rastlamak neredeyse imkansız hale geldi. Dünya genelinde milyarlarca insanın tercih ettiği META Şirketi'nin bu popüler sosyal medya uygulamaları, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek adına düzenli olarak güncelleniyor. Ancak mühendisler tarafından yapılan son güncellemeler, bazı eski model telefonların bu uygulamalara erişimini engelleyecek.

1 Eylül itibarıyla Instagram ve Facebook uygulamalarına erişemeyecek telefon modellerinin listesi şu şekilde:

Samsung Marka Telefonlar:
- Samsung Galaxy G150N0 (Galaxy Folder) (Temmuz 2015)
- Samsung Galaxy G160N (Galaxy Folder 2) (Temmuz 2017)
- Samsung Galaxy Duos (22 Aralık 2011)
- Samsung Galaxy Discover (Kasım 2012)
- Samsung Galaxy Core Prime (14 Kasım 2014)
- Samsung Galaxy Grand Prime (Haziran 2015)

Xiaomi Marka Telefonlar:
- Xiaomi Redmi 1
- Xiaomi Redmi 1S
- Xiaomi Redmi 2
- Xiaomi Redmi 2A
- Xiaomi Redmi 3
- Xiaomi Redmi 3S
- Xiaomi Redmi 3X

General Mobile Marka Telefonlar:
- General Mobile GM 5 D
- General Mobile GM 5
- General Mobile GM 5 Plus
- General Mobile 4G
- General Mobile 4G A

LG Marka Telefonlar:
- LG GX200
- LG GS155a
- LG G Pro Lite
- LG Voyage

Bu modellerde Instagram ve Facebook'a erişim, 1 Eylül itibarıyla mümkün olmayacak.

unnamed-1-5-e1711031007109.jpg

Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Flaş... Flaş... Akaryakıta büyük indirim geldi Ekonomi
Flaş... Flaş... Akaryakıta büyük indirim geldi
17 ilde IŞİD operasyonu. 65 şüpheli yakalandı Gündem
17 ilde IŞİD operasyonu. 65 şüpheli yakalandı
Metrobüs kullanan milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiriyor! Bu duraklar kapatılacak Ekonomi
Metrobüs kullanan milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiriyor! Bu duraklar kapatılacak
Saldırganlık ve savaş içerikli oyunlar çocukları nasıl etkiliyor? Sağlık
Saldırganlık ve savaş içerikli oyunlar çocukları nasıl etkiliyor?
Ankara’dan gelen son bomba Mehmet Şimşek kulisi! Baş Ekonomist Erdoğan izin vermeyecek Ekonomi
Ankara’dan gelen son bomba Mehmet Şimşek kulisi! Baş Ekonomist Erdoğan izin vermeyecek
Bitcoin ETF’lere yatırım yapan şirket sayısı ikinci çeyrekte %27 arttı Ekonomi
Bitcoin ETF’lere yatırım yapan şirket sayısı ikinci çeyrekte %27 arttı