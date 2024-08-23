Bu telefonları kullananlar Instagram ve Facebook'a giremeyecek. Son 9 gününüz kaldı

Günümüzde, akıllı telefon kullanmayan ya da cihazlarında Instagram ve Facebook yüklü olmayan birine rastlamak neredeyse imkansız hale geldi. Dünya genelinde milyarlarca insanın tercih ettiği META Şirketi'nin bu popüler sosyal medya uygulamaları, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek adına düzenli olarak güncelleniyor. Ancak mühendisler tarafından yapılan son güncellemeler, bazı eski model telefonların bu uygulamalara erişimini engelleyecek.

1 Eylül itibarıyla Instagram ve Facebook uygulamalarına erişemeyecek telefon modellerinin listesi şu şekilde:

Samsung Marka Telefonlar:

- Samsung Galaxy G150N0 (Galaxy Folder) (Temmuz 2015)

- Samsung Galaxy G160N (Galaxy Folder 2) (Temmuz 2017)

- Samsung Galaxy Duos (22 Aralık 2011)

- Samsung Galaxy Discover (Kasım 2012)

- Samsung Galaxy Core Prime (14 Kasım 2014)

- Samsung Galaxy Grand Prime (Haziran 2015)

Xiaomi Marka Telefonlar:

- Xiaomi Redmi 1

- Xiaomi Redmi 1S

- Xiaomi Redmi 2

- Xiaomi Redmi 2A

- Xiaomi Redmi 3

- Xiaomi Redmi 3S

- Xiaomi Redmi 3X

General Mobile Marka Telefonlar:

- General Mobile GM 5 D

- General Mobile GM 5

- General Mobile GM 5 Plus

- General Mobile 4G

- General Mobile 4G A

LG Marka Telefonlar:

- LG GX200

- LG GS155a

- LG G Pro Lite

- LG Voyage

Bu modellerde Instagram ve Facebook'a erişim, 1 Eylül itibarıyla mümkün olmayacak.