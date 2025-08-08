Bu telefonu açmayan para cezası ödeyecek! Kamuoyunda tepki çeken uygulama

TÜİK, ankete katılmaları için vatandaşalara önce “Telefonla aranacaksınız” bilgisinin yer alığı bir SMS iletiyor. Yapılan aramalarda iş gücü, turizm ve eğitim gibi çeşitli konularda sorular yöneltiyor. Cevap alınamazsa cezai işlem başlatılıyor.

KAMUOYUNDA TEPKİYE NEDEN OLDU



Ankete katılım sağlamayan vatandaşlara ise 15 bin 134 TL tutarındaki ceza kesiiliyor. Söz konusu ceza 2005 yılında çıkarılan Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54. maddesine dayanıyor. Para cezasının uygulanıyor olması kamuoyunda tepki ile karşılandı üstelik cezai yaptırımın uygulanması birçok vatandaşın dolandırıcılık ya da veri hırsızlığı olduğunu düşünmesine sebebiyet verdi. Ancak durum yasal ve resmi bir uygulama. Şikayet platformlarında benzer cezalara dair çok sayıda başvuru bulunuyor.

DEFNE SAMYELİ MAHKEMEYE BAŞVURDU



2013 yılında TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Anketi için oyuncu ve sunucu olarak tanınan Defne Samyeli’nin adresi örnek hane seçildi. İş yoğunluğunu gerekçe göstererek ankete katılamayacağını belirten Samyeli’ye 923 TL para cezası kesildi.

Samyeli, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle cezanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak 2018’de mahkeme cezanın yasal olduğuna hükmederek başvuruyu reddetti.