Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi

Akşam'ın haberine göre, zeka oyunları son dönemde oldukça popülerlik kazandı. Çözmesi insanların hem hoşuna giden hem de zihinsel kapasiteyi ve yanal düşünme becerilerini arttıran zeka ve optik illüzyon testleri, hafıza gücünü korumak için de oldukça etkilidir. Bu test ise resimdeki suçlunun hangisi olduğunu tahmin etmeniz için hazırlandı.

Bir bulmaca çözmek kadar keyif veren ve aynı zamanda eğlendiren test zihninizi tazeleyecek ve farklı bakış açıları üretmenizi sağlayacak. Deneyenlerin yalnızca yüzde 11'inin doğru cevabı bulduğu testte resimde yer alan kişilerden hangisinin suçlu olduğunu bulmanız isteniyor.

İşte, bilişsel becerilerinizi geliştirmenize ve monoton yaşamlarınızdan bir kaçış sağlamanıza yardımcı olacak zorlu bir zeka oyunuyla karşınızdayız.

MEYDAN OKUMAYA HAZIR MISIN?

İçtenlikle öyle olduğunuzu umuyoruz! Bu zeka oyununda suçluyu katılanların yalnızca yüzde 11'i bulabiliyor. Şehrinize bir turist gelir. Gölgeli bir sokaktan geçtiğinde, bir adam güpegündüz kafasına silah doğrultarak onu soyar. Turist değerli eşyalarını soyguncuya teslim eder ve soyguncu kaçar.

Turist daha sonra karakola gider ve soygun için şikayette bulunur. Polis memuru ona soyguncunun görünüşünü sorar. Turist, " Bıyığı, mavi pantolonu vardı ve-" der. Memur, şehrin her yerinde güvenlik kameralarının olduğunu söyleyerek onu bulacağını söyler. Daha sonra turiste bir fotoğraf göstererek soyguncuyu tanımlamasını ister.

Hükümlülerin hepsi hemen hemen aynı görünüyor ve hatta benzer kıyafetler giyiyorlar. Turistin kafası da bu yüzden karışır. Aşağıdaki resme bir gözatın. Zavallı turiste, onu soyan adamı teşhis etmesine yardım edebilir misin?



LOU, LO, LA, LEE VEYA LİU MU?

Cömert bir insan olduğunu biliyorduk, ihtiyacı olanlara her zaman yardım etmeye hazırsın. O zaman dedektiflik becerilerinizi test edelim. Ayrıca size bir meydan okumamız var. Soyguncuyu 11 saniye veya daha kısa sürede bulmaya çalışın.

Siz cevabı beyin fırtınası yaparken, işte zeka oyunlarını sağlığımızla ilişkilendiren bir gerçek.

Günlük rutinlerimiz hızla monoton hale gelebilir. Sonunda yaptığımız tek şey çalışmak, yemek yemek, uyumak ve tekrarlamak. Döngü devam ediyor ve çoğu zaman yaşadığımızı ve nefes aldığımızı unutuyoruz.

Bilim insanlarına göre bu monotonluk beynimizi olumsuz yönde etkileyebilir ve fiziksel ve zihinsel sağlığımızı olumsuz yönde etkileyerek sonunda tükenmeye yol açar. Bu nedenle, bu monotonluğu kırmak çok önem taşır.

Düzenli aralıklarla molalara ihtiyacımız var, yoksa sağlığımız tehlikeye girebilir. Zeka oyunları monotonluğu kırmak için mükemmel bir yöntemdir. Araştırmalar, zeka oyunlarını çözmenin bilişsel işlevi iyileştirebileceğini ve eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinizi geliştirebileceğini gösteriyor. Zeka oyunlarını çözmek, zihninizi tazeleyebilir ve size çok arzu ettiğiniz bir mola verebilir.

Saat işliyor. 3... 2... ve 1!

ÇÖZDÜN MÜ?

Umarız sahip olursunuz çünkü cevapları şimdi açıklayacağız.

Zeka Cevabı: Zavallı turisti soyan adam Liu.

Nasıl, mı? Gelin birlikte bakalım.

İlk mahkum Lou'ya bakın. Şapkası zikzak şeritlerle süslenmiştir, ancak soyguncu düz çizgili bir şapka giyiyordu.

Lo'nun sol eli gibi bir kancası var.

La'nın bıyığı, soyguncununkinin aksine aşağı inik.

Lee'nin eli sargılı, büyük ihtimalle kırık. Yani hırsız olamaz.

Dolayısıyla hırsıza en çok benzeyen adam Liu'dur. Şapkası, bıyığı ve eli soyguncununkine benziyor.

Umarız bu zeka oyunuyla eğlenmişsinizdir.