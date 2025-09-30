Bu tezatlık bizi nereye taşıyacak?

AKP, il ve ilçe başkanlıklarını geçtiğimiz yıl yenilemişti sanırım.

Yeni enerji…

Yeni kan…

Yeni heyecan dolu il ve ilçe başkanlarıyla yarınlara dair beklentisi oldukça fazla idi.

*

Henüz seçilmiş il ve ilçe başkanları:

Heyecanını…

Enerjisini…

Birikimini, önce parti içinde, daha sonra da bulundukları satıhlarda partilerine güç ve enerji kazandıracaklardı.

Kazandırmalıydılar daha doğrusu!

*

Partilerinin:

Ekonomik…

Sosyal…

Kültürel…

İnançsal…

Ahlakî…

Güvenilirlik programlarını anlatarak, partisiyle vatandaşı yeniden bir araya getirecek ve yapılacak olan seçimlerde de iktidarlarını devam ettirmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklardı ya, sanırım öyle olmamış.

*

Henüz bir yıllık başkanlardan 8 il başkanı partisinden istifa etmiş.

Sonra da 5 ilçe başkanının görevden alındığını öğreniyoruz.

Üstelik görevden alınmaların devam edeceği iddiaları var.

*

Gelinen 23 yılın sonrasında ise kimileri güç zehirlenmesi…

Kimileri metal yorgunluk dese de ben, bunlara bir de doymuşluklarını eklemek istiyorum.

*

Sahiden de her anlamda doydular…

Güçlendiler…

Zenginleştiler…

Bir dedikleri iki olmayacak şekilde etkin ve yetkin oldular.

Öyle olunca da memlekette sistem dahil, her şey değiştirildi.

*

Oysa, onlar henüz etkin ve yetkin değillerken…

Güçlü değillerken millete:

Gücün…

Mutluluğun…

Huzur ve refahın nasıl olduğunu anlatırlarken…

Henüz o zamanlar zenginleşmemişlerken, millet onların arkasındaydı.

Çünkü onlar da milletin arasındaydılar.

*

Ya bugün!

Bugün öyle mi ya?

Değil…

Kendileri devlet gücünü ellerinde tutarlarken, arkalarındaki milletin gücünü -anketlere yansıdığı kadarıyla- peyderpey kaybettiler.

Dünlerde milletin arasında dolaşırlarken, bugün milletin arasında yoklar.

Niye yoklar?

Çünkü onlar bu zamana kadar neleri elde ettikleriyle meşguller.

Sanırım millete verebilecek bir şeyleri kalmamış olmalı…

Anlatacak bir şeyleri yokmuş…

Ellerinde, fakirleşen milleti refah ve huzura kavuşturacak hiçbir şey bırakmamışlar.

Hatta Çalışma Bakanı:

“Çok şükür emeklilerin maaşını zor koşulda olsak da ödüyoruz.” diyerek, ülkenin hangi ekonomik çıkmazda olduğunu anlatıyor.

Öyle olunca da Erdoğan’ın, AKP Genel Başkanı sıfatıyla millete söyleyecek sözü kalmamışken…

İl başkanlarının…

İlçe başkanlarının ne kadar sözü olabilir bilmiyorum!

*

Ev kirası en az 25 bin iken, asgari ücretin 22 bin lira olması, millete nasıl anlatılır?

Öyle olunca da İl ve ilçe başkanları görevlerinden alınmış olsalar da zaten onların yapacak dün de hiçbir şeyi yoktu, bugün de yok.

*

Bu partiyi dün Erdoğan bugünlere getirdi, ama bugün gelinen noktada Erdoğan, devranın hep öyle devam edeceğini sandı ve kendini yenileyemedi.

Yapılan haksızlık ve hukuksuzluklar milleti sokaklara döktü.

Psikolojisi bozuldu.

*

Onlar ülkenin durumu çok iyi noktada olduğunu söylerlerken, bugün ülkemde

muhalefet…

Sivil toplum kuruluşları…

Sendikalar…

Köylüler…

Ormanına…

Ağacına…

Toprağına sahip çıkan herkes sokaklarda…

Böyle olmamalıydı?

Görelim bakalım bu tezatlık bizi nereye taşıyacak?