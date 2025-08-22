Bu trafik levhasındaki kurala uymayanlar yandı

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla viral hale gelen bu yeni trafik levhaları görenleri şaşkına çeviriyor. İskandinav ülkelerinde, uygulamaya giren yeni trafik levhası, sürücüler arasında da merak ediliyor.

Levhanın üzerinde simgelenen mavi zemin üzerinde bulunan beyaz otomobil yanındaki sayı ve artı “+” işareti ile dikkatleri üzerine toplayan tabelaya yönelik sosyal medyada birçok farklı platformdan farklı yorumlamalar geliyor.

Bu tabela, yalnızca belirtilen sayıda yolcu taşıyan araçların ilgili şeridi kullanabileceğini belirtiyor. Örneklendirilirse, “2+” ibaresi olan şeritlerde aracı kullanan kişiyle birlikte en az iki yolcu bulunması zorunlu hale getiren bu levha sayesinde rafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreye yayılan zararlı emisyonları minimuma indirmek amaçlanıyor.

CEZAİ YAPTIRIMI BULUNUYOR

Belirlenen yolcu sayısına uymadan bu şeritlere giren sürücüler, yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Norveç’te bu ihlalin cezası 5.500 Norveç kronu, yani yaklaşık 23 bin grivna olarak açıklandı.

